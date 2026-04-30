Dembélé se hizo con el premio gracias a sus actuaciones, que ayudaron al París Saint-Germain a ganar su primera Copa de Europa, y es probable que la Liga de Campeones vuelva a ser decisiva en la lucha por el Balón de Oro. Sin embargo, también es año de Mundial, así que el ganador podría definirse en verano, en Norteamérica.

Además, la Copa Africana de Naciones sumará puntos, por lo que algunos futbolistas podrían destacar tanto en sus clubes como en dos grandes torneos durante la temporada.

La carrera por el Balón de Oro es un maratón, no un sprint. Cabe recordar que Dembélé no apareció como favorito hasta la mitad de la temporada 2024-25. Ahora, con Europa en la recta final, la clasificación de GOAL para el Balón de Oro sigue a los candidatos más probables...

Última actualización: 16 de abril de 2026. Sale de la lista: Fede Valverde.