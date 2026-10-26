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Ballon d'Or Power Rankings GFXGetty/GOAL
Tom Maston
Traducido por

Clasificación de favoritos al Balón de Oro 2026: Harry Kane, Lamine Yamal y Kylian Mbappe lideran la batalla por el galardón

Power rankings
H. Kane
L. Messi
L. Yamal
K. Mbappe
E. Haaland
Vinicius Junior
Rodri
O. Dembele
K. Kvaratskhelia
D. Rice
M. Olise
J. Bellingham
Vitinha
Luis Díaz
A. Hakimi
Pau Cubarsí
D. Raya
Lautaro Martínez
Fabián Ruiz
M. Oyarzabal
World Cup
Liga de Campeones
Premier League
Primera División
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Copa Africana de Naciones

El premio individual más prestigioso del fútbol se entregará el lunes, con numerosos aspirantes con opciones de alzarse con él.

Con el duopolio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo cada vez más lejos, la lucha por el Balón de Oro no parecía tan abierta desde hacía casi 20 años. Ahora, innumerables futbolistas comienzan cada temporada convencidos de que tienen opciones de conquistar el premio individual más prestigioso del fútbol. Ousmane Dembele superó una trayectoria marcada por las lesiones y la irregularidad para ganar el Balón de Oro en 2025, y vuelve a figurar entre un nutrido grupo de aspirantes en 2026.

Dembele se aseguró el premio, en gran medida, gracias a sus actuaciones para ayudar al Paris Saint-Germain a ganar su primera Copa de Europa. La Champions League probablemente volverá a tener un peso importante en la lucha por el Balón de Oro. Sin embargo, también es año de Mundial, por lo que las actuaciones de este verano en Norteamérica podrían influir enormemente en el resultado final.

Tampoco hay que olvidar que se tendrá en cuenta la Copa Africana de Naciones. Eso significa que algunos jugadores no solo han brillado con sus clubes, sino que también han destacado en dos grandes torneos a lo largo de la temporada.

Sin embargo, nadie puede hacer más para defender su candidatura, ya sea sobre el terreno de juego o en las entrevistas. La clasificación de favoritos al Balón de Oro de GOAL lleva 12 meses siguiendo a los candidatos con más posibilidades de ganar el premio en 2026. Estos son quienes creemos que tienen más opciones de ocupar lo más alto del podio en la ceremonia que se celebrará en Londres el lunes 26 de octubre.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Ferran Torres (Paris Saint-Germain)

    En 2025-26: 25 goles, siete asistencias. Ganó el Mundial, La Liga y la Supercopa de España.

    No cabe duda de que Ferran Torres marcó el gol más importante de toda la temporada 2025-26 al anotar el único tanto de la final del Mundial en la prórroga, en Nueva Jersey. Es razonable pensar que ese gol tiene mucho peso en su nominación al Balón de Oro, sobre todo porque su actuación con España en el torneo hasta entonces había sido bastante discreta.

    Dicho esto, aportó muchos goles al Barcelona, que revalidó el título de La Liga, mientras que su buen comienzo en el PSG debería haberle ayudado a conseguir un par de votos.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    19Gabriel Magalhaes (Arsenal)

    En 2025-26: Cuatro goles, seis asistencias y 31 porterías a cero. Ganó la Premier League.

    Quizá ningún jugador represente mejor al Arsenal actual que Gabriel Magalhaes. El internacional brasileño se ha convertido en una de las mayores amenazas de la Premier League en las jugadas a balón parado, mientras que su estilo físico a la hora de defender pocas veces ha estado tan de moda en las últimas dos décadas como ahora.

    Aunque William Saliba sigue mostrando la clase de siempre, Gabriel ya puede considerarse el más influyente de los dos centrales del Arsenal. Sin embargo, el penalti que falló en la final de la Champions League sin duda le habrá perjudicado en la votación del Balón de Oro, al igual que la eliminación relativamente temprana de Brasil en el Mundial.

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-SCUDETTO-TROPHYAFP

    18Lautaro Martínez (Inter)

    En 2025-26: 30 goles, 10 asistencias. Ganó la Serie A y la Copa de Italia.

    Aunque el Bodo/Glimt lo eliminó de la Champions League de forma humillante, el Inter firmó una temporada exitosa: conquistó el título de la Serie A y después se impuso en la final de la Copa de Italia. Como en años anteriores, Lautaro Martinez fue el motor de esos éxitos.

    Terminó como máximo goleador de la liga italiana, con tres tantos de ventaja sobre el segundo clasificado, y mantuvo ese nivel en el Mundial, donde marcó goles decisivos para Argentina, incluido el de la victoria en la semifinal contra Inglaterra. Por desgracia, Lautaro no llegó a saltar al campo en la final, ya que Argentina dio prioridad a la solidez defensiva. Así, no pudo repetir el gol de la victoria que había marcado en la final de la Copa América de 2024.

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    17Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)

    En 2025-26: Cuatro goles, 18 asistencias y 21 partidos sin encajar goles. Ganó la Copa Africana de Naciones, la Champions League, la Ligue 1 y la Supercopa de la UEFA.

    Achraf Hakimi, el mejor lateral derecho del planeta, firmó otra excelente temporada con el PSG y se recuperó de su lesión justo a tiempo para participar plenamente en el triunfo del equipo en la final de la Champions League.

    Por ahora, también puede proclamarse campeón de África después de que la CAF decidiera anular el resultado de la polémica final de la Copa Africana de Naciones, aunque el posterior recurso de Senegal aún podría revertir esa decisión. En cualquier caso, Marruecos volvió a demostrar en el Mundial que es el referente del continente, con Hakimi rindiendo a gran nivel en el camino hacia los cuartos de final.

  • Manchester City FC v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    16Vinicius Junior (Real Madrid)

    En 2025-26: 28 goles, 16 asistencias.

    Vinicius Junior vivió un 2025 aciago en cuanto a sus actuaciones con el Real Madrid: marcó solo ocho goles en La Liga durante el año natural y su campaña de revancha por el Balón de Oro se torció. Sin embargo, como dice el refrán, «la forma es pasajera, la clase es permanente», y Vini demostró que aún puede ser decisivo con un gran inicio de 2026 en el que anotó cuatro goles en seis partidos de las eliminatorias de la Champions League.

    El regreso del exjugador del Flamengo a su mejor nivel no bastó para llevar títulos al Bernabéu, pero sí logró dejar atrás sus pésimos registros con Brasil al liderar al equipo con cuatro goles durante el Mundial. Aun así, no pudo llevar a Brasil más allá de octavos de final y la espera por una sexta estrella continúa.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15Jude Bellingham (Real Madrid)

    En 2025-26: 15 goles, seis asistencias.

    Tras acabar en el podio en 2024, las opciones de Jude Bellingham de conseguir siquiera una nominación al Balón de Oro dos años después parecían esfumarse tras una temporada muy decepcionante en el Real Madrid, interrumpida en dos ocasiones por periodos de baja mientras se recuperaba de lesiones. Sin embargo, su actuación con Inglaterra en el Mundial le ha valido un puesto en la lista final de candidatos.

    El centrocampista fue el motor de Inglaterra en su camino hasta las semifinales. Marcó siete goles, incluidos sendos dobletes decisivos para ganar a México y Noruega en las eliminatorias. Y aunque Inglaterra volvió a quedarse a las puertas del éxito mundial, es probable que las actuaciones de Bellingham perduraran en la memoria de quienes votan en el Balón de Oro.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    14Declan Rice (Arsenal)

    En 2025-26: Ocho goles, 15 asistencias. Ganó la Premier League.

    Declan Rice se presentó como uno de los mejores centrocampistas del mundo con sus actuaciones ante el Real Madrid en la Champions League 2024-25, y el jugador del Arsenal no ha dejado de mejorar desde entonces. Rice fue uno de los futbolistas más importantes del Arsenal en la conquista de la Premier League y también desempeñó un papel destacado en su llegada a la final de la Champions League.

    Sus internadas con balón, sus acciones defensivas y sus lanzamientos a balón parado hicieron que rara vez quedara al margen de los partidos. Además, siguió realizando aportaciones decisivas durante el camino de Inglaterra hasta las semifinales del Mundial, pese a lidiar con lesiones y una enfermedad en Norteamérica.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    13Vitinha (Paris Saint-Germain)

    En 2025-26: Siete goles y 10 asistencias. Ganó la Champions League, la Ligue 1, la Supercopa de Francia, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Vitinha pasó de una discreta cesión en el Wolves en 2021 a subir al podio del Balón de Oro en 2025. El gran dictador del juego del PSG es considerado ahora por muchos el mejor centrocampista del planeta. Desde luego, jugó como tal durante buena parte de la temporada pasada e incluso añadió más goles y asistencias a su juego, mientras el equipo de Luis Enrique volvía a ganar tanto la Ligue 1 como la Champions League.

    Vitinha fue elegido mejor jugador de la final de la Champions League y siguió marcando el ritmo de Portugal en el Mundial, aunque la selección portuguesa decepcionó enormemente en su conjunto y cayó ante España en octavos de final.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    12Luis Díaz (Bayern de Múnich)

    En 2025-26: 30 goles, 27 asistencias. Ganó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania.

    Es comprensible que la afición del Liverpool se pregunte si su temporada 2025-26 habría sido mucho más exitosa de no haber vendido a Luis Diaz. El versátil delantero desempeñó un papel importante en la conquista del título de 2024-25, pero su deseo de afrontar un nuevo reto llevó al club a aceptar una oferta de 75 millones de euros (65,5 millones de libras/88 millones de dólares) del Bayern de Múnich por el internacional colombiano.

    Desde entonces, Diaz no ha dejado de brillar y ha establecido una gran conexión con Harry Kane y el resto de sus compañeros en el Bayern. Algunos de sus goles en la Bundesliga la temporada pasada fueron espectaculares, mientras que sus emocionantes actuaciones en la Champions League sin duda llamaron la atención de los votantes del Balón de Oro, aunque el Bayern volvió a quedarse corto en Europa. También dejó momentos de magia con Colombia en el Mundial, pese a que su selección cayó ante Suiza en los penaltis en octavos de final.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    11Pau Cubarsi (Barcelona)

    En 2025-26: Un gol, dos asistencias y 26 porterías a cero. Ganó el Mundial, LaLiga y la Supercopa de España.

    Todas las miradas estaban puestas en Lamine Yamal cuando España acudió al Mundial, pero otro adolescente del Barcelona, Pau Cubarsi, acabó eclipsándolo. El defensa de 19 años, que venía de ganar otro título con el conjunto azulgrana, se consagró en la escena internacional. Para muchos, Cubarsi fue el mejor central del torneo disputado en Norteamérica.

    El defensa fue elegido mejor jugador joven tras la victoria de España en la final. Cubarsi desempeñó un papel clave para que la Roja solo recibiera 10 disparos a puerta y encajara un único gol en su camino hacia el título.

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    10Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain)

    En 2025-26: Tres goles, seis asistencias. Ganó el Mundial, la Champions League, la Ligue 1, la Supercopa de Francia, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Fabian Ruiz se perdió una parte considerable de la temporada pasada por lesión, pero, como el jugador más laureado de la campaña 2025-26, logró entrar en la lista de candidatos al Balón de Oro. El futbolista del PSG contribuyó de forma decisiva a los éxitos nacionales y europeos del equipo y volvió a formar parte del mejor trío de centrocampistas del planeta.

    Ruiz también rindió a gran nivel con España en su camino hacia el título mundial, tras entrar en el once durante las rondas eliminatorias. El exjugador del Napoli sigue sin conocer la derrota en más de 50 partidos con la Roja. El talismán de la selección ha añadido así un título mundial al europeo que ayudó a conquistar en 2024.

  • haaland Getty Images

    9Erling Haaland (Manchester City)

    En 2025-26: 58 goles y 11 asistencias. Ganó la FA Cup y la Carabao Cup.

    Tras una temporada discreta para sus elevados estándares, Erling Haaland activó el «modo Terminator» al comienzo de la campaña 2025-26 y se convirtió, él solo, en un ariete para el Manchester City, que aspiraba a volver a competir por los títulos más importantes. Una sequía goleadora al inicio de 2026 amenazó tanto las opciones de Haaland de ganar el Balón de Oro como las esperanzas del City de conquistar títulos, mientras el equipo caía eliminado de la Champions League. Sin embargo, tanto él como el equipo se recuperaron: ganaron la FA Cup y la Carabao Cup y pelearon con el Arsenal hasta el final por el título de la Premier League.

    Así, aunque Haaland no logró conquistar los títulos más importantes a los que aspiraba, su candidatura al Balón de Oro se vio sin duda reforzada por la primera participación de Noruega en un Mundial desde 1998. Allí, su delantero estrella aprovechó la ocasión al máximo y marcó siete goles en la primera clasificación de la selección para cuartos de final.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    8Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain)

    En 2025-26: 25 goles, 14 asistencias. Ganó la Champions League, la Ligue 1, el Trophee des Champions, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Las lesiones limitaron la influencia de Dembele en la primera mitad de la temporada del PSG, por lo que parecía descartado que pudiera revalidar el Balón de Oro. Sin embargo, tras recuperarse por completo, volvió a entrar en la lucha por el premio al recuperar su mejor nivel, especialmente con actuaciones decisivas ante el Liverpool y el Bayern de Múnich en las eliminatorias de la Champions League. También marcó en la victoria sobre el Arsenal en la final.

    Dembele aún necesitaba destacar en el Mundial para reforzar su candidatura y por fin marcó sus primeros goles en el torneo: su triplete ante Noruega fue el momento más destacado de una campaña en la que anotó seis tantos. Sin embargo, en el resto del torneo quedó a la sombra de algunos de sus compañeros en Norteamérica, por lo que ganar dos Balones de Oro consecutivos parece ahora casi imposible.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    7Michael Olise (Bayern de Múnich)

    En 2025-26: 26 goles, 41 asistencias. Ganó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania.

    Quienes predijeron que a Michael Olise le costaría dar el salto del Crystal Palace al Bayern de Múnich se equivocaron de lleno. El extremo ha encadenado dos años de actuaciones fantásticas con el campeón de la Bundesliga. Tan capaz de marcar como de generar goles para sus compañeros, el jugador de 24 años se ha convertido en uno de los atacantes más temibles de Europa y también ha dejado su huella en la Champions League. Destacó especialmente ante el Real Madrid en cuartos de final: trajo de cabeza al equipo blanco durante largos tramos en el Bernabéu antes de culminar la eliminatoria con un gol en Baviera.

    Sus actuaciones con el club también ayudaron a Olise a consolidarse como titular con Francia pese a la intensa competencia por un puesto. Fue uno de los protagonistas de la campaña de la selección francesa en el Mundial, donde su creatividad y su visión de pase le permitieron repartir la cifra récord de siete asistencias.

  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    6Rodri (Barcelona)

    En 2025-26: Dos goles. Ganó el Mundial, la FA Cup y la Carabao Cup.

    Tras regresar de la lesión del ligamento cruzado anterior que frustró sus esperanzas de revalidar el Balón de Oro de 2024, Rodri no pareció el mismo jugador durante buena parte de la temporada 2025-26. Aunque tuvo momentos destacados con el Manchester City, que conquistó dos títulos, siguió sufriendo problemas físicos y en ocasiones se le vio falto de ritmo.

    Sin embargo, todo eso quedó atrás en el Mundial, donde Rodri fue uno de los jugadores más destacados de España en la conquista de su segundo título. Elegido mejor jugador del torneo, el capitán de la Roja vuelve de repente a estar en la carrera por otro Balón de Oro que muchos creían fuera de su alcance.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    5Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)

    En 2025-26: 23 goles, 10 asistencias. Ganó la Champions League, la Ligue 1, la Supercopa de Francia, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Si hubiera que elegir al jugador más destacado de las eliminatorias de la Champions League, Khvicha Kvaratskhelia sobresaldría muy por encima de prácticamente todos los demás. El extremo del PSG se convirtió en el primer jugador de la historia de la competición en marcar o dar una asistencia en siete partidos consecutivos de eliminatorias. Entre esas acciones hubo goles espectaculares que ayudaron al vigente campeón a conquistar otro título europeo.

    Sin embargo, el rendimiento de Kvaratskhelia a lo largo de la temporada no alcanzó esas mismas cotas, mientras que la ausencia de Georgia en el Mundial amenaza con limitar sus opciones en la clasificación final del Balón de Oro. Aún tiene posibilidades de alcanzar al menos el podio el hombre al que llaman «Kvaradona», que difícilmente podría haber hecho más para lograrlo.

  • messi Getty Images

    4Lionel Messi (Inter Miami)

    En 2025-26: 44 goles, 30 asistencias. Ganó la MLS Cup.

    Parecía que los días en los que Lionel Messi podía siquiera estar nominado al Balón de Oro habían quedado atrás. Sin embargo, tras llevar al Inter Miami a conquistar la primera MLS Cup de su historia y firmar un Mundial brillante con Argentina, el ocho veces ganador todavía tiene opciones reales de sumar otro Balón de Oro a su colección.

    Messi demostró estar a otro nivel camino de su segundo premio consecutivo al MVP de la MLS: solo en los seis partidos de playoff del Inter Miami marcó seis goles y dio siete asistencias. Sin duda, los votantes del Balón de Oro debieron tener en cuenta ese éxito a nivel de clubes al emitir sus votos. Después, marcó ocho goles y repartió cuatro asistencias en un Mundial magistral. Aunque esta vez no pudo llevar a Argentina hasta el final, hizo lo suficiente para demostrar que, a sus 39 años, sigue siendo uno de los mejores futbolistas del planeta, si no el mejor.

  • FBL-WC-2026-MATCH103-FRA-ENGAFP

    3Kylian Mbappé (Real Madrid)

    En 2025-26: 58 goles y 14 asistencias.

    ¿Será este el año en que Kylian Mbappe gane por fin el Balón de Oro? Casi desde que despuntó como adolescente en el Mónaco, al delantero se le señaló como futuro ganador del galardón. Pero, tras cumplir 27 años en diciembre, Mbappe todavía espera su oportunidad de subir a lo más alto del podio.

    Durante buena parte de la temporada, poco más podría haber hecho para darse la mejor oportunidad posible de poner fin a esa espera. Mbappe sostuvo a un Real Madrid en apuros, hasta el punto de sufrir una lesión de rodilla de la que le costó recuperarse por completo. Mientras tanto, las esperanzas del Real Madrid de terminar la temporada con un trofeo se fueron desvaneciendo. Sin embargo, Mbappe suele reservar sus mejores actuaciones para los Mundiales y, por tercer torneo consecutivo, fue uno de los jugadores más destacados: sus 10 goles le valieron una histórica segunda Bota de Oro.

  • FBL-WC-2026-MATCH104-ESP-ARG-FINAL-TROPHYAFP

    2Lamine Yamal (Barcelona)

    En 2025-26: 26 goles, 21 asistencias. Ganó el Mundial, LaLiga y la Supercopa de España.

    Lamine Yamal llegaba a la pasada temporada como favorito de las casas de apuestas para ganar el Balón de Oro y va camino de convertirse en el primer jugador menor de 21 años en lograrlo. ¡Ni siquiera tendría que ganarlo en 2026 para conseguirlo! Las actuaciones del adolescente del Barcelona en las últimas rondas de la Champions League 2024-25 hicieron que muchos empezaran a considerarlo el mejor futbolista del mundo. Su segundo puesto en la votación, por detrás de Dembele, dio fe de ello.

    Hay quienes todavía creen que Yamal debe ser más decisivo en los partidos más importantes. También preocupa que la cantidad de encuentros que ha disputado a una edad tan temprana esté provocando un aumento de sus problemas físicos, que acabaron por poner fin prematuramente a su temporada con el club y contribuyeron a limitar su aportación con España en el Mundial. Aun así, pudo mostrar su dinamismo único mientras la selección española llegaba hasta el final en Norteamérica. Sin embargo, el hecho de no haber dejado su sello individual en el torneo podría hacer que Yamal vuelva a quedarse por muy poco sin el Balón de Oro.

  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    1Harry Kane (Bayern de Múnich)

    En 2025-26: 73 goles, ocho asistencias. Ganó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa de Alemania.

    Siempre habrá quien no valore del todo a Harry Kane, pero, ahora que se ha quitado de encima la losa de la falta de títulos que tantos le echaban en cara, el delantero del Bayern de Múnich parece decidido a demostrar que también merece un reconocimiento individual. Y sigue marcando a un ritmo extraordinario.

    Además de anotar una enorme cantidad de goles la temporada pasada, Kane exhibió todas las facetas de su juego con gran eficacia para el campeón de la Bundesliga y marcó seis tantos con Inglaterra en su camino hasta las semifinales del Mundial. Quedarse corto en Norteamérica abrió la puerta a que otros le arrebataran el Balón de Oro, pero, dado que este premio suele concederse al jugador que ha firmado la mejor temporada a título individual, cuesta cuestionar que Kane no termine en lo más alto del podio.