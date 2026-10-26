Con el duopolio de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo cada vez más lejos, la lucha por el Balón de Oro no parecía tan abierta desde hacía casi 20 años. Ahora, innumerables futbolistas comienzan cada temporada convencidos de que tienen opciones de conquistar el premio individual más prestigioso del fútbol. Ousmane Dembele superó una trayectoria marcada por las lesiones y la irregularidad para ganar el Balón de Oro en 2025, y vuelve a figurar entre un nutrido grupo de aspirantes en 2026.

Dembele se aseguró el premio, en gran medida, gracias a sus actuaciones para ayudar al Paris Saint-Germain a ganar su primera Copa de Europa. La Champions League probablemente volverá a tener un peso importante en la lucha por el Balón de Oro. Sin embargo, también es año de Mundial, por lo que las actuaciones de este verano en Norteamérica podrían influir enormemente en el resultado final.

Tampoco hay que olvidar que se tendrá en cuenta la Copa Africana de Naciones. Eso significa que algunos jugadores no solo han brillado con sus clubes, sino que también han destacado en dos grandes torneos a lo largo de la temporada.

Sin embargo, nadie puede hacer más para defender su candidatura, ya sea sobre el terreno de juego o en las entrevistas. La clasificación de favoritos al Balón de Oro de GOAL lleva 12 meses siguiendo a los candidatos con más posibilidades de ganar el premio en 2026. Estos son quienes creemos que tienen más opciones de ocupar lo más alto del podio en la ceremonia que se celebrará en Londres el lunes 26 de octubre.