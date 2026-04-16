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Tom Maston

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Clasificación de favoritos al Balón de Oro 2026: el dúo del Bayern, Harry Kane y Michael Olise, lidera la lista. Ousmane Dembélé aspira a revalidar el premio, mientras que para Kylian Mbappé y Lamine Yamal su suerte depende del Mundial tras caer en la Liga de Campeones

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Con el duopolio de Messi y Ronaldo ya en el pasado, la lucha por el Balón de Oro no se veía tan abierta en casi veinte años. Cada temporada, muchos jugadores creen poder ganar el premio individual más prestigioso del fútbol. Ousmane Dembélé, que superó lesiones y altibajos, ganó el Balón de Oro en 2025 y ahora vuelve a competir por él.

Dembélé se hizo con el premio gracias a sus actuaciones, que ayudaron al París Saint-Germain a ganar su primera Copa de Europa, y es probable que la Liga de Campeones vuelva a pesar mucho en la lucha por el Balón de Oro. Sin embargo, también es año de Mundial, así que el ganador quizá no se conozca hasta el verano en Norteamérica.

Además, la Copa Africana de Naciones sumará puntos, por lo que algunos futbolistas podrían destacar tanto en sus clubes como en dos grandes torneos durante la temporada.

La carrera por el Balón de Oro es un maratón, no un sprint. Cabe recordar que Dembélé no apareció como favorito hasta la mitad de la temporada 2024-25. Ahora, con Europa en la recta final, la clasificación de GOAL para el Balón de Oro sigue a los candidatos más probables...

Última actualización: 9 de abril de 2026.

  • Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    20Fede Valverde (Real Madrid) ⬇️

    Temporada 2025-26: 10 goles, 12 asistencias.

    Rendir cuando los ojos del mundo están puestos en ti suele impulsar las aspiraciones al Balón de Oro, y eso es lo que probablemente le ocurra a Fede Valverde tras su impresionante hat-trick contra el Manchester City en la ida de octavos de la Champions. No es que el centrocampista no brillara antes, pero quizá los votantes del Balón de Oro no siguieron sus actuaciones hasta su show en el Bernabéu a principios de marzo.

    Para optar al premio debía mantener su nivel mientras el Madrid luchaba por títulos, pero lo más probable es que el equipo termine la temporada sin ninguno. Ni siquiera un gran Mundial con Uruguay bastaría para impulsarlo en la clasificación final.

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  • FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    19Pedri (Barcelona) ↔️

    En la temporada 2025-26: cuatro goles y diez asistencias. Ganó la Supercopa de España.

    A pesar de sus 23 años, Pedri sigue siendo uno de los mejores centrocampistas del fútbol. El Barcelona solo rinde al máximo cuando él está en el campo, pero las lesiones le han limitado esta temporada. Cuando ha jugado, pocos han sido mejores en La Liga.

    El equipo de Hansi Flick encamina el título liguero, aunque su aventura en la Champions terminó en cuartos ante el Atlético. Pedri seguirá siendo clave para España en su búsqueda de la gloria mundialista, aunque sus opciones de Balón de Oro se han desvanecido.

  • FC Internazionale v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    18Lautaro Martínez (Inter) ⬆️

    Temporada 2025-26: 24 goles y 6 asistencias.

    Pese a la sorpresiva eliminación en la Liga de Campeones ante el Bodo/Glimt, el Inter marcha siete puntos arriba en la Serie A y ya está en semifinales de la Coppa Italia. Como en temporadas pasadas, Lautaro Martínez es clave en ese rendimiento.

    Con amplia ventaja como máximo goleador de la Serie A, Lautaro volverá a vestir la albiceleste para defender el título mundial este verano. Tras brillar en la Copa América 2024 y quitarse la espina de los grandes torneos, quizá este sea el momento del jugador de 28 años para brillar en la escena mundial.

  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    17Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) ⬆️

    En la temporada 2025-26: 30 goles y seis asistencias.

    Solo Sir Stanley Matthews ganó el Balón de Oro tras cumplir 40, así que parece descabellado que Ronaldo lo logre, pero sigue marcando en Arabia Saudí. Tras un bache, el Al-Nassr lidera de nuevo la Pro League y podría darle su primer título en Oriente Medio.

    Con casi un gol por partido esta temporada y la exención de la FIFA que le permite jugar el Mundial desde el inicio, liderará de nuevo a Portugal, campeona de la Liga de Naciones, que confía en sus opciones. Si triunfa con club y selección, nadie podrá negarle un nuevo Balón de Oro.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    16Bruno Fernandes (Manchester United) ↔️

    Temporada 2025-26: 11 goles y 21 asistencias.

    A punto de batir el récord de asistencias en una temporada de la Premier, lo que aumenta las peticiones para que sea nombrado Jugador del Año, Bruno Fernandes vuelve a ser el motor del Manchester United. Si mantiene este nivel hasta el final y brilla en el Mundial con Portugal, merecerá la nominación al Balón de Oro.

    Pero ganar el Balón de Oro sería otra historia: con el United fuera de Europa y sin títulos, habría necesitado una temporada excepcional para optar al premio. Por muy bueno que haya estado, aún no ha alcanzado ese nivel.

  • TOPSHOT-FBL-MLS-MIAMI-AUSTINAFP

    15Lionel Messi (Inter Miami) ⬇️

    En la temporada 2025-26 marcó 29 goles y dio 19 asistencias, y ganó la MLS Cup.

    ¿Podría, acaso, volver a optar al Balón de Oro? Tras llevar al Inter de Miami a su primer título y con Argentina entre las favoritas del Mundial, hay opciones reales de que el octocampeón vuelva a competir por el galardón este verano.

    Messi, camino de su segundo MVP consecutivo de la MLS, sumó seis goles y siete asistencias en seis partidos de playoffs. Si además ayuda a Argentina a revalidar el título mundial en 2026, su candidatura cobrará aún más fuerza. A pesar de todo el talento que le rodea, Messi sigue siendo el eje de la Albiceleste, así que cualquier éxito en el país que ahora considera su hogar volverá a llevarle gran parte del crédito.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    14Vinicius Jr (Real Madrid) ⬇️

    Temporada 2025-26: 18 goles, 14 asistencias.

    En 2025, Vinicius Jr. vivió un año difícil con el Real Madrid: solo marcó ocho goles en La Liga. Como suele decirse, la forma es pasajera, pero la clase es permanente, y Vini lo demostró al inicio de 2026: marcó cuatro goles en seis partidos de la fase eliminatoria de la Liga de Campeones.

    Aun así, su regreso al nivel no garantiza títulos para el Bernabéu, y su flojo rendimiento con Brasil debe mejorar antes del Mundial. De momento, una nominación al Balón de Oro es su techo.

  • FBL-EUR-C1-SPORTING-ARSENALAFP

    13Gabriel Magalhães (Arsenal) ⬇️

    En la temporada 2025-26: cuatro goles, cinco asistencias y 24 partidos sin encajar.

    Ningún jugador representa mejor al Arsenal actual que Gabriel Magalhães: el central brasileño es uno de los más peligrosos a balón parado en la Premier y su estilo físico de defensa está más de moda que nunca.

    Aunque William Saliba sigue siendo elegante, Gabriel es ahora el más importante de la pareja de centrales. Si mantiene su aportación de goles clave y ayuda a dejar la portería a cero en la recta final, una buena actuación en el Mundial con la Seleção podría llevarle a ser candidato al Balón de Oro.

  • FC Barcelona v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    12Raphinha (Barcelona) ⬇️

    Temporada 2025-26: 19 goles y 8 asistencias. Ganó la Supercopa de España.

    Para muchos, quedar quinto en el Balón de Oro 2025 fue un agravio, dada su excelente producción ofensiva con el Barcelona. Así, el brasileño ansiaba regresar a la lucha por el premio tras superar una molestia en el isquiotibial que lo marginó en los primeros meses de la temporada.

    Fue clave ante el Real Madrid en la final de la Supercopa y frente al Newcastle en la Champions, hasta que una nueva lesión frenó sus aspiraciones y las del Barça en Europa. Aun así, llegará como líder de Brasil al Mundial, donde la Seleção, bajo la guía de Carlo Ancelotti, ha mostrado mejoras.

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    11Khvicha Kvaratskhelia (París Saint-Germain) ⬆️

    Temporada 2025-26: 16 goles y 9 asistencias. Campeón del Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Si tuviéramos que elegir al mejor jugador de las eliminatorias de la Liga de Campeones hasta ahora, Khvicha Kvaratskhelia sería candidato seguro. El extremo del PSG ha marcado cinco goles en seis partidos, algunos de ellos espectaculares.

    No obstante, su rendimiento global ha sido más irregular y la ausencia de Georgia en el Mundial puede penalizarle en el Balón de Oro. De mantener este nivel en los próximos compromisos europeos, “Kvaradona” aspira a entrar en el top-10 deFrance Football.

  • Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    10Declan Rice (Arsenal) ⬇️

    Temporada 2025-26: seis goles y 13 asistencias.

    Declan Rice se consagró como uno de los mejores centrocampistas del mundo con sus actuaciones contra el Real Madrid en la Liga de Campeones de la temporada pasada, y no ha dejado de mejorar desde entonces. Hoy es clave en la lucha de los Gunners por la Premier y por su primer título de Champions, como demostró con su gran gol ante el Bayer Leverkusen en octavos.

    Sus incursiones, su trabajo defensivo y su acierto en balón parado lo hacen imprescindible también para la selección inglesa de Thomas Tuchel, que aspira a acabar con 60 años de espera y ganar el Mundial de 2026.

  • Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    9Vitinha (París Saint-Germain) ↔️

    En la temporada 2025-26 marcó siete goles y dio diez asistencias. Ganó el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Desde su decepcionante cesión al Wolverhampton hace cinco años, Vitinha ha llegado al podio del Balón de Oro 2025 y es visto por muchos como el mejor centrocampista del planeta. Mantuvo ese nivel casi toda la campaña e incluso aumentó sus cifras, como demuestra el hat-trick con el que eliminó al Tottenham en la Liga de Campeones en noviembre.

    Este verano integrará la selección portuguesa, reciente campeona de la Liga de Naciones, que aspira a ganar el Mundial. De lograrlo, Vitinha probablemente será clave.

  • Julian Alvarez Atletico Madrid 2025-26Getty Images

    8Julian Álvarez (Atlético de Madrid) ⬇️

    Temporada 2025-26: 19 goles, 10 asistencias.

    Ha sido una temporada de altibajos para Julián Álvarez: comenzó con fuerza en el Atlético de Madrid, incluido un doblete que ayudó a vencer al Real Madrid en el derbi de septiembre, pero desde entonces solo ha marcado dos goles en La Liga, lo que parecía alejarle del Balón de Oro.

    Sin embargo, sus cinco goles en la Champions, incluido un libre directo ante el Barcelona, lo han relanzado. Con el Atlético en semifinales y la final de Copa a la vista, el ex del Manchester City vuelve a soñar con el Balón de Oro. A esto se suman la final de la Copa del Rey y un nuevo Mundial con Argentina, por lo que ‘La Araña’ podría volver a soñar con el Balón de Oro.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-PSGAFP

    7Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) ⬆️

    En la temporada 2025-26 marcó 16 goles y dio nueve asistencias. Gano el Trofeo de Campeones, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Las lesiones limitaron su influencia en la temporada del PSG, por lo que defender el Balón de Oro parece imposible. Aun así, podría entrar en el top 10 gracias a su doblete en Anfield que eliminó al Liverpool.

    El equipo de Luis Enrique aún opta a revalidar la Liga de Campeones, y Dembélé puede ser clave en una selección francesa que llega en alza al Mundial. Así pues, aunque sus números no igualan los del curso 2024-25, el éxito colectivo podría devolverle a la lucha por el Balón de Oro.

  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    6Erling Haaland (Manchester City) ↔️

    En la temporada 2025-26 marcó 46 goles y dio nueve asistencias, y ganó la Carabao Cup.

    Tras una temporada decepcionante para sus estándares, Haaland se puso en «modo Terminator» al inicio de la actual campaña y se convirtió en el ariete solitario del Manchester City, que buscaba recuperar el trono de los grandes títulos. Las defensas parecían impotentes ante el jugador de 25 años, pero una sequía a principios de 2026 amenazó con arruinar sus opciones de Balón de Oro y las aspiraciones del City, tras caer en la Liga de Campeones. Sin embargo, el equipo reaccionó: conquistó la Carabao Cup y, con un ‘hat-trick’ de Haaland, avanzó en la FA Cup, mientras persigue al Arsenal en la Premier.

    Además, la primera clasificación de Noruega al Mundial desde 1998 le brinda la ocasión de brillar en un gran torneo. Aunque los escandinavos parten como outsiders, Haaland puede usar la cita mundialista para recordar a los votantes su enorme talento.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    5Luis Díaz (Bayern de Múnich) ↔️

    En la temporada 2025-26: 26 goles, 20 asistencias. Ganó la DFL-Supercup.

    Los hinchas del Liverpool pueden preguntarse si su temporada sería más estable de no haber vendido a Luis Díaz el pasado verano. El versátil delantero fue clave en el título liguero de 2024-25, pero su anhelo de nuevos retos llevó al club a aceptar 75 millones de euros (65,5 millones de libras/88 millones de dólares) del Bayern de Múnich por el internacional colombiano.

    Desde entonces no ha mirado atrás: se ha entendido a la perfección con Harry Kane y el resto del equipo. Algunos de sus goles en la Bundesliga han sido espectaculares, y su doblete ante el PSG en la Liga de Campeones, pese a la tarjeta roja, fue el tipo de actuación que atrae a los votantes del Balón de Oro. Además, marcó en los dos duelos de cuartos ante el Real Madrid y este verano debutará en el Mundial con una Colombia que aspira a ser revelación. Todo ello le convierte en candidato al Balón de Oro.

  • FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-BARCELONAAFP

    4Lamine Yamal (Barcelona) ↔️

    Temporada 2025-26: 24 goles y 20 asistencias. Ganó la Supercopa de España.

    Lamine Yamal, favorito de las casas de apuestas al Balón de Oro, podría ser el primer ganador menor de 21 años; de hecho, no necesitaría triunfar en 2026 para lograrlo. Sus actuaciones en la fase final de la Champions le situaron, para muchos, como el mejor jugador del mundo, y su segundo puesto en la votación, solo por detrás de Dembélé, lo confirmó.

    Algunos creen que aún debe decidir más partidos clave, y otros temen que la carga de partidos tan joven aumente sus lesiones. El Barça quedó eliminado en cuartos de la Champions, así que Yamal quizá deba brillar con España en el Mundial para optar al premio.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    3Kylian Mbappé (Real Madrid) ⬇️

    En la temporada 2025-26: 46 goles y nueve asistencias.

    ¿Será este el año en que Kylian Mbappé consiga por fin el Balón de Oro? Desde su irrupción como adolescente en el Mónaco, el delantero ha sido señalado como futuro ganador del Balón de Oro. Sin embargo, tras cumplir 27 años, Mbappé sigue esperando su momento para subir a lo más alto del podio en su ciudad natal, París.

    Hasta ahora, lo ha dado todo: lideró a un Real Madrid en apuros en la primera mitad de la temporada y, pese a una lesión de rodilla, regresó para intentar salvar la campaña. Sin embargo, las opciones de título del equipo blanco se desvanecen. Sin embargo, Mbappé suele reservar sus mejores actuaciones para los Mundiales, así que cabe esperar que el capitán de Francia llegue lejos en esta carrera, aunque la temporada de su club termine en decepción.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    2Michael Olise (Bayern de Múnich) ⬆️

    En la temporada 2025-26: 19 goles, 31 asistencias. Ganó la DFL-Supercup.

    Quienes pronosticaron que Michael Olise sufriría al pasar del Crystal Palace al Bayern se equivocaron: desde hace dos años encadena grandes actuaciones con el campeón de la Bundesliga. Tan capaz de marcar como de crear ocasiones, el jugador de 24 años se ha convertido en uno de los delanteros más temibles de la Bundesliga y ha dejado huella en la Liga de Campeones, especialmente en los cuartos de final contra el Real Madrid, al que mantuvo en vilo en el Bernabéu antes de sentenciar la eliminatoria con un gol en Baviera.

    Sus actuaciones le han abierto un puesto de titular en la selección francesa, y podría brillar en el próximo Mundial con uno de los favoritos.

  • Harry KaneGetty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern de Múnich) ↔️

    Temporada 2025-26: 55 goles y 6 asistencias. Campeón de la Supercopa de la Liga Alemana.

    Siempre habrá quien no valore a Harry Kane, pero tras quitarse de encima la etiqueta de “sin títulos”, el delantero del Bayern parece decidido a demostrar su valía individual mientras sigue marcando a ritmo de récord.

    Además de anotar en cantidad, ha exhibido un juego completo y devastador para los campeones de la Bundesliga, y si mantiene este nivel, más títulos le aguardan al final de la temporada. Los aficionados ingleses rezan para que su capitán llegue con fuerzas al verano, pues Kane es clave para que los Tres Leones pongan fin a su agonía de seis décadas sin un título internacional.