Sky informa que Nagelsmann ya avisó a los jugadores del VfB Stuttgart que valoraba para la plantilla. Según esta fuente, tres se quedan: Deniz Undav, Jamie Leweling y Angelo Stiller.
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¡Cinco jugadores del VfB Stuttgart convocados por Alemania para el Mundial! Nueva sorpresa en la lista de Julian Nagelsmann
Sorprende, pues Stiller parecía fuera de los planes de Nagelsmann. En la fase de clasificación para el Mundial solo jugó el primer partido, la vergonzosa derrota 0-2 en Eslovaquia, y no fue convocado para los dos últimos.
En la última concentración solo acudió como suplente, debido a las lesiones de Felix Nmecha y Aleksandar Pavlovic. «Es un futbolista excepcional con muchísimo potencial y un rendimiento constante, pero compite con Pavlo, a quien simplemente veo un pelín por delante», explicó el seleccionador nacional a mediados de marzo, cuando Stiller volvió a quedarse fuera, y añadió: «Sobre todo por ciertos aspectos del juego. No lo veo en el once inicial, así que decidimos cubrir las demás plazas de otra manera».
Sin embargo, contra Suiza y Ghana fue titular y Nagelsmann elogió sus actuaciones, lo que le abrió las puertas del Mundial.
Sin embargo, Maximilian Mittelstädt y Chris Führich, que estuvieron en la Eurocopa de hace dos años, se quedan fuera del viaje a Norteamérica.
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Nagelsmann apuesta ahora por otros: en la Eurocopa celebrada en casa, Führich y Mittelstädt aún formaban parte del equipo.
Mittelstädt integró la plantilla ampliada durante y después de la Eurocopa, pero perdió ese lugar ante David Raum, probable titular en el Mundial. Aunque Mittelstädt ha recuperado la titularidad en el VfB, Nagelsmann no lo ha convocado en las tres últimas concentraciones. Su sustituto probable es Nathaniel Brown, del Eintracht de Fráncfort, quien competiría con Raum.
Führich, por su parte, volvió a entrar en el radar de la selección gracias a sus 4 goles y 4 asistencias en la Bundesliga desde febrero, y, al igual que Stiller, fue convocado para los compromisos de marzo. Contra Ghana jugó su primer partido internacional desde el 1-1 contra Hungría el 19 de noviembre de 2024 en la Liga de Naciones.
«Está en muy buena forma. Tiene que ir al Mundial», exigió el comentarista Dietmar Hamann en Sky a principios de mayo. Pero, al parecer, Nagelsmann lo ve de otra manera.