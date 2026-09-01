«Ciertos problemas con jugadores»: Mikel Arteta envía un mensaje directo a Viktor Gyokeres mientras el Arsenal continúa la defensa del título con una victoria ante el Aston Villa

El gol de Bukayo Saka en la segunda parte permitió al Arsenal mantener su inicio perfecto de temporada en la Premier League con una ajustada victoria por 1-0 en Villa Park. El conjunto londinense se apoyó en su sólida defensa para asegurarse los tres puntos y firmó su sexta portería a cero en siete partidos de liga, contando también el tramo final de la pasada temporada.

Arteta recurrió en gran medida a su banquillo para gestionar este complicado partido a domicilio. Eberechi Eze entró al descanso en lugar del fichaje veraniego Christos Tzolis y desempeñó un papel clave en el gol decisivo de Saka. Mikel Merino, Bruno Guimaraes y Ezri Konsa también aparecieron en la segunda parte para ayudar a cerrar el partido.

Sin embargo, Gyokeres se quedó sin jugar por segundo partido liguero consecutivo. El internacional sueco tampoco pisó el césped la semana pasada contra el Coventry y solo disputó 15 minutos en el triunfo de la Community Shield sobre el Manchester City.



