Christopher Nkunku se marcha del Milan, esta vez sí es posible. El nombre del delantero francés, que en enero fue protagonista de varios rumores de mercado, volverá en junio a acaparar las páginas de sitios web y periódicos. De hecho, el club ha decidido escuchar ofertas por su fichaje, con el objetivo de sacar provecho económico de su venta. Massimiliano Allegri ha sido bastante claro en estas semanas: el exjugador del París Saint-Germain no es una primera opción, está por detrás de Rafa Leão y Christian Pulisic en la jerarquía y, ahora que ha vuelto Santiago Giménez, su espacio corre el riesgo de reducirse aún más. De aquí a finales de mayo corre el riesgo de jugar muy poco; no es casualidad que Didier Deschamps haya decidido no tenerlo en cuenta para los compromisos de Francia de estos días, los amistosos contra Brasil y Colombia.
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Christopher Nkunku en el mercado: cuánto podría recaudar el Milan y quiénes están interesados en él
BALANCE DECEPCIONANTE
El historial de Nkunku habla de un jugador protagonista: con el Leipzig sumó 172 partidos y 70 goles, conquistando dos Copas de Alemania y el título de máximo goleador de la Bundesliga 2022/23; con el Chelsea acumuló 62 partidos y 18 goles, ganando la Liga de Conferencias y la Copa Mundial de Clubes de 2025. En el Milan, la historia es una nota discordante: 6 goles y 3 asistencias en 27 partidos, entre liga, Supercopa de Italia y Copa de Italia, solo 13 de ellos como titular. En la Serie A no sale de titular desde el 18 de febrero, en el 1-1 en casa ante el Como; desde entonces ha jugado 5 minutos con el Parma, 12 con la Cremonese, 6 con el Inter, 23 contra la Lazio y 20 con el Torino.
CUÁNTO HA COSTADO: RIESGO DE PÉRDIDA
Nkunku fichó por el Milan en agosto de 2025, tras un traspaso de 37 millones de euros más 5 en concepto de bonificaciones para arrebatárselo al Chelsea. El canterano del París Saint-Germain tiene un salario bruto anual de 9,25 millones de euros; su coste total en el balance, entre el valor anual de su ficha (7,4) y su salario, asciende a 16,65 millones. Para evitar una pérdida de valor, Nkunku debe venderse por unos 30 millones de euros.
¿DÓNDE PODRÍA TERMINAR NKUNKU?
En enero, Nkunku estuvo en el punto de mira del Fenerbahçe de Tedesco, que ya lo había tenido en el Leipzig, pero los dos clubes no llegaron a un acuerdo. Este verano, el equipo amarillo y azul de Estambul podría volver a la carga; sin duda, quien lo quiera deberá contar con una inversión de 35 millones de euros. A día de hoy, tampoco se descarta la posibilidad de que fiche por la Saudi Pro League, mientras que no hay confirmaciones por parte de la Roma.