Christopher Nkunku en el mercado: cuánto podría recaudar el Milan y quiénes están interesados en él

Christopher Nkunku se marcha del Milan, esta vez sí es posible. El nombre del delantero francés, que en enero fue protagonista de varios rumores de mercado, volverá en junio a acaparar las páginas de sitios web y periódicos. De hecho, el club ha decidido escuchar ofertas por su fichaje, con el objetivo de sacar provecho económico de su venta. Massimiliano Allegri ha sido bastante claro en estas semanas: el exjugador del París Saint-Germain no es una primera opción, está por detrás de Rafa Leão y Christian Pulisic en la jerarquía y, ahora que ha vuelto Santiago Giménez, su espacio corre el riesgo de reducirse aún más. De aquí a finales de mayo corre el riesgo de jugar muy poco; no es casualidad que Didier Deschamps haya decidido no tenerlo en cuenta para los compromisos de Francia de estos días, los amistosos contra Brasil y Colombia.



