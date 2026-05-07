Christian Pulisic, estrella de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos, habla por primera vez sobre su ruptura con la golfista profesional Alexa Melton

Pulisic ha hablado por primera vez sobre su ruptura con la golfista Melton. La pareja, protagonista de una serie documental de Paramount+ de 2024, se separó a principios de este año. A pesar de la ruptura, el delantero de la selección estadounidense habló de su expareja con cariño y reconoció la influencia positiva que tuvo en su vida.

«Solo la veo de la forma más positiva», dijo Pulisic a Time. «Era muy divertida y me apoyaba en todo. Quería animarme a disfrutar más de la vida, a hacer cosas con ella y en general. Yo se lo agradecía».