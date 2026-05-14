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Chris Sutton desmiente la afirmación de Gary Lineker de que se trata de «la peor decisión del VAR de la historia» tras el polémico penalti que dio la victoria al Celtic en Motherwell
Sutton defiende una controvertida decisión del VAR
En el minuto 97 del partido del Celtic en Motherwell, el árbitro John Beaton revisó el VAR y señaló penalti por mano de Sam Nicholson, quien tocó el balón con el brazo en una posición antinatural al saltar para cabecear.
Kelechi Iheanacho transformó la pena máxima y dio la victoria por 3-2 al equipo de Martin O'Neill. El triunfo mantiene al Celtic en la lucha por el título de la Premiership escocesa: si vence al líder, el Hearts, en la última jornada, será campeón. Sin embargo, la polémica del gol decisivo ha abierto un intenso debate en el fútbol.
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Lineker y Boyd encabezan las críticas
Lineker fue uno de los primeros en mostrar su frustración y usó las redes sociales para expresar su incredulidad ante la decisión. «Esta podría ser la peor decisión del VAR que he visto (y hay mucha competencia)», escribió. «Es algo extraordinario, dada la importancia del partido».
El exdelantero del Rangers Kris Boyd coincidió y añadió que la física del golpe mostraba que el balón impactó en la cabeza de Nicholson, no en su mano.
«Si le lanzas un balón a alguien y te golpea en la mano, caerá un par de metros delante de ti», afirmó Boyd en Sky Sports. «Es imposible conseguir esa distancia con un cabezazo así si primero te golpea en la mano».
El balón salió del área para saque de banda, lo que Boyd usó como prueba de que fue un cabezazo limpio.
Sutton insinúa un sesgo contra el Celtic
Sin embargo, Sutton, autor de 85 goles en su etapa en el Celtic Park, salió en defensa de los árbitros. En un mensaje en redes sociales tras el partido afirmó: «Ahora que se han calmado las aguas, la reacción de muchas figuras destacadas es totalmente exagerada».
«A John Beaton le aconsejaron revisar el monitor y vio que el balón golpeó el brazo en una posición antinatural. La conclusión es que a la gente le horrorizaría ver al Celtic ganar el título otra vez y eso es todo».
Sobre las quejas de Lineker, añadió: «Para eso está el VAR». Y, en tono de broma, advirtió: «Me preocupa que Boydy pueda explotar».
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La lucha por el título se decide en la última jornada
La polémica decisión arbitral sacude la lucha por la Premiership escocesa. El Hearts, que no gana la liga desde 1985, lideraba cómodamente tras vencer 3-0 al Falkirk; sin embargo, el tardío gol de Iheanacho obliga al equipo a no perder en Celtic Park el sábado si quiere el título.
El técnico del Hearts, Derek McInnes, fue contundente al opinar sobre el incidente que mantiene vivas las esperanzas del Celtic: «Es una decisión pésima. El Motherwell debe sentirse agraviado. Seguí viéndolo y me preguntaba: “¿qué estoy buscando aquí?”. Es repugnante».