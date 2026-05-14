Chris Sutton desmiente la afirmación de Gary Lineker de que se trata de «la peor decisión del VAR de la historia» tras el polémico penalti que dio la victoria al Celtic en Motherwell

Lineker fue uno de los primeros en mostrar su frustración y usó las redes sociales para expresar su incredulidad ante la decisión. «Esta podría ser la peor decisión del VAR que he visto (y hay mucha competencia)», escribió. «Es algo extraordinario, dada la importancia del partido».

El exdelantero del Rangers Kris Boyd coincidió y añadió que la física del golpe mostraba que el balón impactó en la cabeza de Nicholson, no en su mano.

«Si le lanzas un balón a alguien y te golpea en la mano, caerá un par de metros delante de ti», afirmó Boyd en Sky Sports. «Es imposible conseguir esa distancia con un cabezazo así si primero te golpea en la mano».

El balón salió del área para saque de banda, lo que Boyd usó como prueba de que fue un cabezazo limpio.