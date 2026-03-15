Chiarugi: «Con Liedholm estaba deprimido, Rocco fue mi salvación. ¿Que si soy simulador? No, los árbitros me odiaban»

«¿Me cree si le digo que, después de tantos años, sigo sin encontrarle una explicación? Todos los días pienso que me gustaría volver a vivirlo. Habíamos ganado la Copa de Italia y la Recopa de Europa; habría sido nuestro triplete. Lo teníamos todo a nuestro favor. El Bentegodi estaba lleno de aficionados del Milan. Veníamos de una final agotadora contra el Leeds y llegamos cansados. Pero ese partido tiene algo de sobrenatural».