¿ChatGPT como nutricionista? Una ex empleada vuelve a arremeter contra el Real Madrid tras la «vergüenza» de Kylian Mbappé

Tal y como se filtró el martes, los predecesores de Mihic cometieron varios errores graves. El punto más bajo: según The Athletic, en una resonancia magnética se examinó finalmente la rodilla equivocada de Mbappé, quien acabó tomando la iniciativa y consultó al especialista en rodillas Bertrand Sonnery-Cottet en París para obtener una segunda opinión. Entre tanto, incluso había disputado numerosos partidos, con la idea errónea de que su lesión (mal diagnosticada) se curaría por sí sola con el tiempo.

El reportero de RMC Daniel Riolo utilizó palabras drásticas al respecto en el programa «L'After Foot»: «Para el Real Madrid es una auténtica vergüenza lo que ha pasado. (...) Este error de diagnóstico podría haber tenido consecuencias mucho más graves, ya que Mbappé tardó mucho tiempo en saber qué le pasaba. Siguió activo en otros ámbitos, incluso disputó algunos partidos, sin saber exactamente qué le pasaba. Podría haberse destrozado la rodilla».

Tras su reunión con Sonnery-Cottet, Mbappé se sometió a un programa especial de fortalecimiento muscular que le liberó de las molestias que había sufrido durante semanas. Según sus propias declaraciones, el delantero ya no tiene dolor y volvió a los terrenos de juego en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City.

«Mi rodilla está bien. Está mejorando. Va bastante bien y sé que ha habido muchas especulaciones al respecto y se han dicho cosas falsas», declaró el lunes, y añadió de manera elocuente: «Así es la vida de un deportista de élite. Estamos acostumbrados a que la gente diga cosas sin comprobarlas y sin ningún fundamento».