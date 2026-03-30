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Charla con Kobe Bryant y un «loco» traspaso a Europa: la antigua estrella de la selección estadounidense Freddy Adu cuenta cuándo las cosas se pusieron «serias» y cómo encaja él en la historia del fútbol estadounidense
Debutó en la MLS con 14 años y se marchó a Europa para jugar en el Benfica
Adu causó un gran revuelo al debutar con el primer equipo del D.C. United en abril de 2004. Ese hito en los libros de historia pasaría a manos de otra joven promesa —Cavan Sullivan— unos veinte años más tarde.
Tras haber acaparado la atención en Estados Unidos, Adu se marchó a Europa en 2007 para fichar por el Benfica, uno de los grandes clubes portugueses. Pasó temporadas cedido en Francia, Grecia y Turquía antes de regresar a casa para fichar por el Philadelphia Union —el club en el que Sullivan está logrando su histórico avance— en 2011.
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Adu reflexiona sobre sus primeras experiencias y su estancia en Portugal
Adu fue una de las primeras promesas estadounidenses en salir de su zona de confort y cruzar el Atlántico. En una entrevista exclusiva con GOAL a través de parhaat pikakasinot, Adu respondió, cuando se le preguntó cuándo sintió por primera vez que había triunfado: «Para mí, me di cuenta de que era real cuando llegué a la MLS. Fue increíble. Estaba viviendo mi sueño como futbolista profesional.
«Pero fue cuando firmé con el Benfica, bajé del avión, entré en la terminal del aeropuerto y vi a miles de aficionados reunidos fuera, cantando. Ahí fue cuando se hizo realidad para mí. En ese momento pensé: “Dios mío, esto es una locura”. Porque nunca había vivido nada parecido. Así que, en ese momento, pensé: “Vaya, esto es real”. Ahí es cuando sientes: “Tío, ahora tienes que rendir para este equipo porque esto es una locura”.
«No me lo esperaba. No tenía ni idea. En Estados Unidos, cuando viajas, incluso si eres famoso, vas a algún sitio y no pasa nada de eso. Simplemente pasas por el aeropuerto, todo va bien, coges el coche, te subes y te vas. Allí era como si no pudieras moverte ni un centímetro. Era simplemente... ¡guau! El ambiente era una locura.
«Pero debutar en Estados Unidos fue muy especial. Fue lo más genial que he vivido nunca. Pero si hablamos de los aficionados, los cánticos, el volumen, la pasión, el Benfica… fue impresionante. Fue una locura.
«Solo quiero decir que fue exactamente como me lo imaginaba, como lo veía en la tele cuando era un crío. Y fue increíble. Los cánticos, las banderas ondeando, la pasión. Oh, fue alucinante. Para mí fue lo más genial del mundo porque era como: «No puedo creer que esto esté pasando ahora mismo. Esto es lo más genial».
Cuando Adu se codeó con Bryant en los Juegos Olímpicos
Fue durante esa época cuando Adu fue seleccionado por Estados Unidos para competir en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Durante su visita a China vivió más experiencias surrealistas y aprovechó la oportunidad de hablar con grandes estrellas de otros deportes.
Adu añadió sobre su encuentro con un icono de los LA Lakers: «Kobe fue lo más destacado porque fue realmente genial. Kobe era ese tipo. Todo el mundo estaba allí y decía: “¡Es Kobe, es Kobe!”. Le encantaba ver cómo jugaba y pensaba que lo que hacía era realmente genial. Yo solo pensaba: “Eh, ¿esto está pasando? Kobe acaba de decir eso”. Fue increíble».
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¿Qué lugar ocupa la historia de Adu en la historia del fútbol estadounidense?
Las estrellas de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos (USMNT) son ahora auténticas celebridades por derecho propio en todo el país, y jugadores como Pulisic y McKennie forman parte de la denominada «generación dorada». Se les ha encomendado —de cara al Mundial que se celebrará este verano en casa— la tarea de impulsar el fútbol estadounidense.
Cuando se le preguntó qué lugar ocupa su historia en ese proceso, el pionero Adu dijo: «Por mi parte, me gusta pensar que, cuando salí del armario, fue justo cuando el fútbol empezaba a cobrar impulso aquí en Estados Unidos.
Creo que mi historia, creo que mi situación, ayudó mucho a atraer a mucha gente, a muchos aficionados que eran más bien ocasionales, que conocían el deporte pero no lo seguían de verdad. Mucha gente empezó a seguirlo. Y mucha gente se convirtió en aficionada a este deporte. Y, a día de hoy, sigo recibiendo muchos mensajes en Instagram de gente que me cuenta cómo se enamoró del fútbol porque, cuando eran jóvenes, me veían jugar y se convirtieron en grandes aficionados al fútbol y empezaron a jugar. Y eso me hace sentir muy bien. Te hace sentir genial porque realmente has ayudado a atraer a mucha gente a este deporte.
«Para mí, eso es lo que me gusta pensar: que esa historia, mi trayectoria, realmente ayudó a atraer a estas personas. Son muchos afroamericanos y africanos los que dicen que se acercaron al deporte, que empezaron a seguirlo, que empezaron a practicarlo, gracias a eso, porque había un chico negro. Porque para ellos, el fútbol americano, el fútbol, no es un deporte que les atraiga especialmente».
Países en los que actuó Adu a lo largo de su carrera
A lo largo de su carrera, Adu también jugó en Brasil, Serbia, Finlandia y Suecia, y llegó a disputar 17 partidos con la selección absoluta de Estados Unidos. Sigue siendo una fuente de inspiración para los jóvenes aspirantes de todo el país y siempre se le tendrá como ejemplo de que ningún sueño es demasiado grande.