Tras brillar como centrocampista en Inglaterra, Fábregas ahora deslumbra desde el banquillo. Ha llevado al Como de la Serie B a aspirar a Europa en la Serie A, pero admite que quiere regresar algún día a la Premier.

«La Premier League es la mejor liga del mundo», declaró Fábregas a Telegraph Sport. «Siempre he sido muy claro al respecto. Lo sentí como jugador, lo siento como entrenador y como aficionado. Pero, cuando estaba en el Chelsea, José Mourinho me dijo: “Aún me quedan 30 años por delante”. Así que podría permanecer aquí, en el Como, durante 10 años y, aun así, llegar a la Premier League dentro de 12 o 15 años.

«El fútbol cambia en un segundo. Un día eres el mejor y al siguiente el peor. Disfrutemos del momento, es precioso lo que vivimos aquí. Ya veremos qué nos depara el futuro».