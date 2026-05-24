Cesc Fábregas lleva al Como a clasificarse para la Liga de Campeones por primera vez en su historia, mientras que Jamie Vardy desciende con el Cremonese

En una temporada para el recuerdo en el Stadio Giuseppe Sinigaglia, el Como se ha asegurado la cuarta plaza de la Liga de Campeones de la Serie A y confirma su irrupción como nueva potencia del fútbol italiano.

Lograrlo apenas dos años tras ascender confirma su meteórico crecimiento bajo la batuta de Fábregas. El equipo aprovechó la inesperada derrota 2-1 del Milan ante el Cagliari para superarlo en la última jornada.

Las emotivas imágenes captaron el instante en que el plantel comprendió que jugaría la Liga de Campeones, cumpliendo el sueño de medirse con la élite europea. Es apenas la segunda vez que el club accede a una competición continental, tras su paso por la Copa Mitropa en 1981.











