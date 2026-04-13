Cesc Fábregas, cotizado entrenador del Como, afirma que no ha mirado la clasificación de la Serie A desde 2025

A pesar de la dolorosa derrota, Fábregas prefirió ignorar la clasificación y destacar el valiente rendimiento de su joven equipo, que realizó 20 disparos al líder.

Tras el partido, el excentrocampista de Arsenal y Chelsea declaró a DAZN Italia: «No sé en qué posición estamos, no he mirado la tabla desde el inicio y no voy a hacerlo ahora. Mi equipo ha vuelto a demostrar que es valiente y que, incluso en la derrota, muestra carácter. Sí, cometimos errores, pero somos jóvenes y hoy enfrentamos a un rival que castiga cada fallo.

Hoy no quiero hablar de táctica, ya lo hicimos en el campo. Me fijo en las estadísticas: pocos equipos llegan a 20 tiros a puerta contra el Inter. Hace dos años, si me decías que les íbamos a plantar cara así, habría pensado en un amistoso; hoy luchamos de tú a tú».