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ACF Fiorentina v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport

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Cesari sobre el toque con el brazo de Pongracic en el Fiorentina-Inter: «Para mí es penalti, pero no para La Haya»

Bergonzi está de acuerdo en que el defensa de la Fiorentina debe ser sancionado por la falta cometida dentro del área.

Otro episodio arbitral discutible en la Serie A italiana, esta vez en el partido aplazado del domingo por la noche que terminó en empate 1-1 a favor del Inter en el campo de la Fiorentina.


En la primera parte, con el marcador 1-0 a favor de los nerazzurri, Dumfries centró desde la banda derecha al área de penalti, donde Pio Esposito y Ranieri no lograron llegar al balón, que luego tocó con el brazo Pongracic.

El árbitro Colombo deja pasar la jugada, Maresca y Massa en el VAR no intervienen.


MARELLI: «TOQUE NO SANCIONABLE»



  • PENALTI A FAVOR DE CESARI Y BERGONZI

    El exárbitro Graziano Cesari analiza enelprograma «Pressing» de Canale 5: «Para mí es penalti porque el centro viene desde lejos, el brazo del defensa está abierto y el balón habría acabado en Thuram. Sin embargo, ya veréis que la AIA (Asociación Italiana de Árbitros) dirá que se trata de una decisión correcta».


    Otro exárbitro, Mauro Bergonzi, coincide en La Domenica Sportiva en Rai 2: «Durante el partido no se mostró ningún tipo de repetición. Pongracic golpea el balón con la mano derecha, tiende a abrir el brazo para ir a buscar el balón y, por lo tanto, para mí es punible con un penalti».


    El comentarista Fabio Caressa comenta en Sky Calcio Club: «Nos han explicado que lo que cuenta es dónde va el balón. Aquí, si Pongracic no lo toca con el brazo, va a Thuram. Lo que cuenta es si el brazo está separado o no, yo repito lo que nos dicen. Pero ya no me pronuncio porque con las manos ya no entiendo nada, es todo y lo contrario de todo».



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