AFP
Traducido por
«Cero consideración»: el Atlético de Madrid carga contra el Barcelona, al que tilda de «poco profesional», mientras bloquea por unanimidad el traspaso de Julián Alvarez
El Atlético publica un duro comunicado oficial
La tensión, que se prolonga desde hace tiempo, entre dos de los pesos pesados del fútbol español alcanzó un punto de ruptura el jueves, cuando el Atlético se retiró oficialmente de todas las conversaciones con el Barcelona sobre la venta de Alvarez. En una firme declaración pública, el club de la capital anunció que su consejo de administración «ha expresado por unanimidad su apoyo absoluto a la decisión del club de no negociar el traspaso de Alvarez al Barcelona».
El club no se contuvo en sus críticas a la forma en que el gigante catalán ha gestionado el intento de fichar al delantero de 26 años. El comunicado continuó: «El Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones habituales del mercado de fichajes cuando se llevan a cabo de manera profesional, ética y respetuosa. Respaldamos plenamente la postura comunicada previamente por el club de que el Barcelona no cumplió estos requisitos y, como resultado, no habrá ninguna negociación y no se contempla en absoluto un traspaso de Alvarez al Barcelona».
- Getty Images
Julián Álvarez sigue ausente del entrenamiento
Mientras el consejo se mantiene firme en su postura, la situación sobre el terreno sigue siendo volátil, ya que el jugador continúa distanciándose del primer equipo. Según se informa, Alvarez no se ha presentado a los entrenamientos durante dos días consecutivos, una señal clara de su deseo de forzar su salida. Esta «posición de fuerza» adoptada por el jugador ha deteriorado aún más la relación entre el club y el delantero, que se quedó fuera de la convocatoria del Atlético para su partido inaugural de la temporada de LaLiga.
A pesar del aparente descontento del jugador, el Atlético mantiene públicamente que espera que vuelva a integrarse y cumpla con sus compromisos. El comunicado del club añadía además: "El Atlético de Madrid confía en que nuestro jugador entenderá la decisión y seguirá centrado en ayudar al club a alcanzar sus objetivos, tal y como ha hecho durante las dos temporadas en las que ha defendido nuestros colores".
La persecución del argentino por parte del Barcelona y del Arsenal
El drama alcanzó un punto álgido apenas unas horas antes del comunicado del Atlético, cuando el presidente del Barcelona, Joan Laporta, habló públicamente sobre la operación y aseguró que la oferta por el delantero seguía activa. Laporta afirmó que «parece que el jugador quiere venir al Barça», un comentario que probablemente desencadenó la agresiva respuesta desde el Metropolitano.
Aunque el Barcelona ha sido el principal favorito para hacerse con su fichaje, no es el único gigante europeo que sigue de cerca la situación. El Arsenal también ha sido vinculado con insistencia a un movimiento por el delantero, que tiene una intimidante cláusula de rescisión que, según se informa, está fijada en 500 millones de euros. La ruptura de relaciones entre el Atlético y el Barcelona podría abrir potencialmente una puerta al Arsenal, aunque el mensaje actual del Atlético sugiere una negativa total a vender a nadie en este momento.
- Getty Images Sport
Una ruptura en las relaciones profesionales
Las consecuencias de esta saga se están dejando sentir mucho más allá de los despachos de Madrid y Barcelona. En el sorteo de la Champions League en Mónaco, la conducta del club catalán fue uno de los grandes temas de conversación entre los directivos europeos. Según Marca, fuentes del club han indicado que la forma en que Barcelona eludió las vías tradicionales de negociación ha sido mal vista por el conjunto de la comunidad futbolística. La sensación dentro del Metropolitano es que la manera de actuar de Barcelona ha sido un intento de «engañar» al mercado, lo que ha desembocado en una situación que la directiva siente que debe abordar con total transparencia y con una negativa a entablar más diálogo.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias