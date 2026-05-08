«Cerca, pero aún no está hecho»: Pep Guardiola se pronuncia sobre las negociaciones contractuales de Phil Foden y Josko Gvardiol, mientras el Manchester City busca renovar a ambos jugadores

Guardiola confirmó avances en la renovación de Foden y expresó su deseo de que Gvardiol, recién recuperado de una lesión, también extienda su contrato. Sky Sports informó el jueves por la tarde que ya se negocian las condiciones de un nuevo acuerdo a largo plazo con el defensa.

«Pregunté al director deportivo y me dijo que con Foden están cerca, espero que se concrete, pero aún no está hecho», dijo a la prensa.

Sobre Gvardiol añadió: «No tengo información, pero me encantaría que se quedara; no es fácil encontrar a un jugador como él».