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Real Madrid v FC Bayern München: Semi-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport
Karim Malim

Traducido por

«Cementerio alemán»... Una provocación española en los primeros compases enciende la ira del Bayern de Múnich

Real Madrid vs Bayern Múnich
Real Madrid
Bayern Múnich
Liga de Campeones
España
Alemania

Palabras que preceden a la tormenta

El estadio Santiago Bernabéu se prepara para acoger uno de los enfrentamientos más emocionantes del continente europeo, cuando el Real Madrid se enfrente a su rival alemán, el Bayern de Múnich, esta tarde de martes, en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la temporada 2025-2026.

El equipo bávaro se había asegurado su plaza en esta ronda tras superar el obstáculo del Atalanta en octavos de final, mientras que el Real Madrid continuó su andadura europea eliminando al Manchester City en un duro enfrentamiento que volvió a poner de manifiesto el carácter del equipo blanco en las grandes noches y su capacidad constante para decidir los grandes partidos continentales.

Las miradas de los aficionados al fútbol de todo el mundo se dirigen hacia este esperado duelo, en medio de una amplia cobertura mediática, en uno de los partidos más destacados de la temporada europea.

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  • Real Madrid v FC Bayern München: Semi-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    Una provocación española temprana caldeó los ánimos

    Antes del pitido inicial, la prensa española ya había caldeado el ambiente del partido, recurriendo a tácticas de presión psicológica contra el gigante bávaro. El diario «AS» tituló su reportaje con una frase llamativa: «El Bernabéu... cementerio alemán», en clara referencia al sólido historial del Real Madrid en su feudo frente a los clubes alemanes.

    Esta descripción no surge de la nada, ya que las cifras confirman la superioridad del equipo blanco en su feudo, donde solo ha sufrido una derrota en los últimos 21 partidos disputados en casa contra clubes de la Bundesliga, y esa derrota fue ante el Schalke por 4-3 en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de la temporada 2014-2015.

    Parece que el Real Madrid se ha convertido de hecho en una auténtica pesadilla para el Bayern de Múnich en los últimos años, ya que el gigante bávaro no ha logrado superar al equipo español en las fases eliminatorias durante casi 14 años.

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    El complejo de Madrid persigue al Bayern

    El Bayern ha perdido cuatro eliminatorias consecutivas contra el Real Madrid, desde la semifinal de la temporada 2013-2014, pasando por los cuartos de final de las temporadas 2016-2017 y 2017-2018, hasta la semifinal de la temporada 2023-2024, según informa el diario alemán «Bild».

    El último enfrentamiento entre ambos equipos sigue fresco en la memoria, después de que el Real Madrid lograra darle la vuelta al partido gracias al suplente Joselu, asegurándose así el pase a la final, antes de continuar su camino hacia el título al vencer al Borussia Dortmund por 2-0.

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  • Real Madrid v Bayern Muenchen - UEFA Champions League Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Un recuerdo inolvidable que da esperanza

    A pesar de este historial, el Bayern de Múnich cuenta con un recuerdo memorable frente al Real Madrid que se remonta a la temporada 2011-2012, cuando el equipo alemán, bajo la dirección del entrenador Jupp Heynckes, logró eliminar al club blanco en la tanda de penaltis por 4-3, en uno de los enfrentamientos más emocionantes de la historia de la competición.

    Aquella noche destacó Manuel Neuer, además del famoso momento en el que Sergio Ramos falló un penalti que se fue muy por encima del larguero, según informó el diario alemán «Bild».

    La ironía más llamativa es que la joven promesa del Bayern, Linart Karl, solo tenía cuatro años en aquel momento, mientras que Álvaro Arbeloa, actual entrenador del Real Madrid, era jugador del equipo durante ese enfrentamiento.

  • Real Madrid v FC Bayern München: Semi-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    Elogios a pesar de la provocación

    Por su parte, la prensa española tampoco ha dejado de mostrar su admiración; así, el diario «Marca» ha calificado el ataque del Bayern de Múnich de «máquina letal», en referencia a la gran potencia ofensiva de la que hace gala el equipo esta temporada.

    Entre la provocación y los elogios, lo único cierto es que el partido de esta noche reúne todos los ingredientes para ser emocionante: ¿conseguirá el Bayern romper la maldición madridista? ¿O seguirá el Real Madrid imponiendo su dominio en su feudo europeo?

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