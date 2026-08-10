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¿Celebrarán Luka Modric y Snoop Dogg? La leyenda del Swansea Lee Trundle explica por qué unos nombramientos astutos y una gestión inteligente en el mercado de fichajes pueden propiciar el regreso a la Premier League
La superestrella del rap y el ganador del Balón de Oro son inversores
Los Dragones Rojos no han dejado de hacer ruido desde que los actores de Hollywood Ryan Reynolds y Rob Mac consumaran su sorprendente toma de control en el Racecourse Ground en 2021. Un ascenso meteórico les ha llevado desde la National League hasta el Championship.
El Swansea terminó la pasada temporada cuatro puestos y siete puntos por detrás del Wrexham, y ambos equipos se quedaron sin billete para la lotería del play-off. Con dos plazas extra en juego este curso, ya que los ocho primeros pelearán por el ascenso, se están trazando planes ambiciosos en extremos opuestos de Gales.
La superestrella del rap Snoop asistió a su primer partido de los Swans en 2025-26, después de convertirse en accionista minoritario, mientras que el icono del Real Madrid ganador del Balón de Oro Modric , que ha firmado un nuevo contrato con el AC Milan a los 40 años, es otro de los que se ha sumado a un proyecto apasionante.
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¿Puede el Swansea cumplir por Modric y Snoop Dogg?
Trundle está convencido de que los famosos miembros del consejo pueden tener algo que celebrar, y la leyenda de culto del Swansea, en declaraciones a Eagle Predict, dijo a GOAL al ser preguntado si es posible un regreso a la máxima categoría para un club que cayó al Championship en 2018: «Sí creo que con la llegada ahora de [Vitor] Matos, ha sido brillante en el club. Creo que esta es la primera vez que tenemos una afición que no está dividida. Incluso en los últimos años, para mí probablemente era un 50-50 cuando estoy por la ciudad y escucho hablar a la gente. Pero con el míster ahora, todo el mundo está con él.
«Creo que los fichajes que estamos haciendo, aunque probablemente no sean nombres conocidos y mucha gente del fútbol no los conozca, hemos trabajado bien con ellos a lo largo de los años para descubrir a esos jugadores.
«Lo que me gusta de lo que hemos hecho esta temporada es que no hemos salido a fichar ocho o nueve jugadores para rellenar la plantilla. Estamos pensando en traer a alguien por 6 millones de libras, a alguien por 5 millones de libras, algo que no habíamos hecho antes.
«Así que ojalá estos chicos lleguen, tengan oportunidades y se ganen un sitio. Y como ya he dicho antes, con esas dos plazas de play-off que también se abren, sí creo que va a ser una temporada emocionante y creo que nosotros también estaremos ahí arriba».
Un héroe de culto, ilusionado por el potencial del sur de Gales
Trundle añadió sobre el potencial del Swansea para igualar al del Wrexham, y que simplemente se trata de desbloquearlo: «Lo tiene, y creo que también ya hemos tenido una muestra de ello. Fuimos a la Premier League y probablemente todo el mundo pensó que iba a ser cosa de una sola temporada, y conseguimos mantenernos allí durante siete años.
«Y para que un club del tamaño del Swansea se mantuviera allí y no solo compitiera, sino que además ganara un gran trofeo en la Copa de la Liga y se metiera en la Europa League, y estuviera jugando contra equipos como el Valencia y el Napoli, fue surrealista ver hasta dónde había llegado el club. Así que ya hemos saboreado eso en los últimos años y ahí es donde el club quiere volver a estar.
«Con la llegada de los propietarios, no solo Snoop Dogg y Modric, sino también los otros propietarios que han entrado, ha sido increíble y también quieren hacer avanzar al club. Están implicados en el día a día.
«Aunque no estén aquí, será por teléfono y se comunicarán todos y cada uno de los días. Son un grupo que quiere ver al club de vuelta en la Premier League y eso es lo que los aficionados quieren oír».
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Calendario del Swansea 2026-27: estreno en el Championship y derbi contra el Wrexham
El Swansea ya ha quedado eliminado esta temporada de la Carabao Cup, una competición que ganó en 2013, tras sufrir una ajustada derrota por 1-0 en la primera ronda a manos del Birmingham de Tom Brady.
Esperará arrancar su campaña en el Championship con una victoria a domicilio ante el Stoke el sábado, mientras que el primer derbi de 2026-27 hará que el Wrexham visite el Swansea.com Stadium el 5 de septiembre.
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