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USMNT Winners and LosersGOAL
Ryan Tolmich
Traducido por

Cavan Sullivan y Mathis Albert dan un paso al frente mientras Christian Pulisic afronta una espera frustrante: ganadores y perdedores de la última convocatoria de Estados Unidos

Analysis
USA
Winners & losers
FEATURES
C. Sullivan
C. Pulisic
M. Pochettino
M. Albert

GOAL analiza la última convocatoria de cara a los cuatro próximos amistosos

Durante todo el primer ciclo mundialista de Mauricio Pochettino al frente de la selección masculina de Estados Unidos, su trabajo consistió en reducir el grupo de jugadores. Tenía menos de dos años para confeccionar la mejor lista posible de 26 futbolistas. Para hacerlo, era necesario centrarse más en acotar que en ampliar.

Ahora el trabajo es diferente. Con cuatro años hasta 2030, la nueva tarea de Pochettino es expandir, y su enfoque para ello ya se percibe con la publicación de su primera convocatoria tras el Mundial.

El jueves, U.S. Soccer anunció la lista de 28 jugadores de Pochettino, en la que hay 13 futbolistas sin internacionalidades y una media de edad de 19 años y seis meses. La convocatoria está llena de adolescentes que parecen tener un potencial ilimitado, pero tampoco faltan veteranos en el equipo para ayudar a guiarlos.

«Ahora es un proceso diferente para construir la plantilla», dijo Pochettino, «también con la idea no solo de rendir hoy, sino también de ayudar a estos chicos jóvenes a madurar más, a tener más experiencia. Uno de los mayores objetivos de la federación son los Juegos Olímpicos dentro de dos años, y creo que darles la oportunidad de formar parte de este equipo absoluto es algo que va a dar frutos y será de gran ayuda para estos chicos».

Con eso en mente, GOAL analiza los ganadores y perdedores de la última convocatoria de la selección masculina de Estados Unidos...

  • San Diego FC v Philadelphia UnionGetty Images Sport

    GANADOR: Cavan Sullivan

    Saluda al niño prodigio, que está en lo que muchos esperan y confían en que sea la primera de muchas concentraciones con la USMNT.

    Sullivan lleva años creciendo, pero todavía tiene solo 16 años. Esta temporada, sin embargo, el rendimiento ha estado a la altura de la expectación, y por eso está aquí. Pochettino no se dedica a convocar estrellas de las redes sociales, sino a buenos futbolistas, y Sullivan lo es ahora mismo.

    «Merece todos los elogios que está recibiendo», dijo Pochettino. «Creo que es porque está rindiendo bien. Está dando asistencias, marcando goles, y tiene 16 años. No decimos que no merezca los elogios. Lo importante es ayudar, estar con él y ofrecerle una base sólida y apoyo, porque todavía necesita demostrar, mejorar, evolucionar y madurar más. Solo tiene 16 años. Es un niño, pero creo que lo más importante es que ahora tenemos la oportunidad, porque merece unirse a nosotros en la selección nacional».

    ¿Será mejor en el futuro? Por supuesto, y la mejor manera de fomentar eso es darle oportunidades para intentarlo y, a veces, para fallar. Esta es una de esas oportunidades. Sullivan puede que esté o no preparado para este nivel. Puede que llegue a esta concentración y triunfe o no, algo que ha hecho prácticamente en todas partes. En realidad, no importa demasiado si triunfa o no. Lo que más importa es que tenga la oportunidad de intentarlo.

    Cuantas más oportunidades acumule, más preparado estará y, si el objetivo es que esté listo para ser una estrella con 20 años en 2030, empezar ahora no es una mala idea. Ahora, sin embargo, le toca a él sacar el máximo partido de esto. Los focos estarán sin duda sobre él, como siempre.

    • Anuncios
  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    PERDEDOR: Christian Pulisic

    La razón por la que no está aquí es obvia: Pulisic acaba de salir de una lesión y solo recientemente hizo su primera aparición de la temporada. Hacerle cruzar el Atlántico para jugar cuatro partidos en dos semanas habría sido una tontería, tanto a corto como a largo plazo.

    Aun así, no es ideal que Pulisic se lo pierda, simplemente porque muchas de las narrativas en torno a un decepcionante Mundial siguen presentes debido a su ausencia.

    La desafortunada verdad es que no puede cambiar esas narrativas a corto plazo, y desde luego no podría haberlas cambiado en un grupo de amistosos a más de tres años y medio del próximo Mundial. Sin embargo, podría haber empezado a hacerlo. Hay sectores de la afición que creen que Pulisic necesita mostrar más determinación y más pasión, y no tendrá esa oportunidad este otoño.

    Desafortunado para él, por tanto, pero también una nueva realidad. Pulisic es un jugador que tiene algo que demostrar, y demostrarlo será difícil. Ese proceso tendrá que empezar en otro momento.

    «Creo que ahora el enfoque es completamente diferente a como era en el pasado», dijo Pochettino. «El Mundial es dentro de cuatro años. Necesitamos trabajar con un objetivo y unas metas diferentes y, por diferentes motivos, esa convocatoria es la mejor convocatoria que podemos diseñar para esta concentración».

  • Yunus Musah USMNT vs Panama HICGetty Images

    GANADOR: Yunus Musah

    Después de más de un año y medio fuera de escena, Musah está de vuelta, y se lo ha ganado.

    Los últimos años no han sido fáciles para Musah, que se estancó en el Milan y encontró pocas alegrías durante su cesión en el Atalanta. Ahora está en el Milan, sin embargo, y está aportando, algo que aparentemente ha hecho maravillas tanto para su confianza como para la confianza de Pochettino en él.

    Musah aún tiene solo 23 años y, aunque es en cierto modo uno de los miembros veteranos de este grupo en particular, sigue siendo un jugador joven, con potencial y margen de crecimiento. La progresión no es lineal, y el camino de Musah desde luego tampoco lo ha sido. Sin embargo, le ha devuelto al lugar donde quiere estar: con la USMNT.

    "Yunus sigue siendo joven", dijo Pochettino. "No estuvo involucrado en el último Mundial, pero ahora, después de ver desde el comienzo de la temporada que está rindiendo de la manera que esperamos, porque algunos jugadores pueden jugar todo el partido pero no están rindiendo de la manera que esperamos, por eso le volvemos a llamar. Está realmente abierto, como para el resto de los jugadores".

    Por supuesto, tendrá que aprovechar al máximo esta oportunidad, y todavía tendrá trabajo por hacer a la hora de causar una buena segunda impresión en Pochettino. Sin embargo, esta concentración podría ser el inicio que Musah necesita mientras busca reconducir su carrera con la USMNT.

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  • imago-sport-1078583059.jpgSOPA Images

    PERDEDOR: participantes del Mundial

    De los 28 jugadores convocados para la concentración, 13 formaron parte de la plantilla del Mundial de este verano.

    Muchos de ellos son titulares: Tyler Adams, Chris Richards, Antonee Robinson, Sergino Dest, Matt Freese. También están las ausencias esperadas, como Pulisic, Weston McKennie y Folarin Balogun, todos ellos con problemas físicos. Luego está Tim Ream, que, con 38 años, puede que no sea visto como parte de este ciclo, aunque Pochettino no ha dicho nada sobre su situación y el defensa afirmó que sigue estando disponible para ir con la selección.

    Sin embargo, para quienes no fueron titulares este verano, los puestos en la lista eran más difíciles de conseguir. Matt Turner, Max Arfsten, Mark McKenzie, Joe Scally, Cristian Roldan, Brenden Aaronson, Tim Weah, Alejandro Zendejas: todos con experiencia en el Mundial, pero todos se quedaron en casa. 

    Pochettino dejó claro que las exclusiones no son permanentes y que cada jugador puede ganarse de nuevo su sitio en el equipo. Aun así, cuando amplías la base de jugadores, son los futbolistas del 15 al 26 de una lista para el Mundial los que tienen que pelear por sus puestos. Esa pelea ya ha comenzado.

    "La puerta está abierta para todos", dijo Pochettino. "Ahora es un nuevo comienzo. Es un nuevo ciclo. No es lo que pasó hace un año, hace un año y medio, lo que pasó en el Mundial. Sinceramente, es un nuevo comienzo. Es una lista que consideramos que es la mejor para ese periodo".

  • imago-sport-1082662441.jpgFotostand

    GANADOR: Mathis Albert

    Si Albert juega 93 minutos en esta concentración, significará que habrá disputado más minutos con la absoluta de su país que con su club. Aun así, Pochettino decidió convocarlo. Eso es un respaldo bastante contundente a su potencial, ¿no?

    Aunque es fácil decir que adolescentes como Sullivan, Neil Pierre y Adri Mehmeti se han ganado su sitio por sus actuaciones sobre el campo, Albert todavía no lo ha hecho del todo. La salvedad evidente, eso sí, es que juega en un gran club de Europa. En Dortmund confían mucho en él, por eso ha estado en la órbita del primer equipo con 17 años y, si el Dortmund cree en un jugador, normalmente es porque ese jugador es bastante bueno.

    Así que, aunque Albert es el jugador con menos experiencia de esta concentración, puede que también sea el futbolista con mayor potencial. Por eso Pochettino quiere verlo más de cerca y por eso está en la concentración para vivir una experiencia de aprendizaje que podría llevarle a cosas más grandes y mejores con su club y con su país.