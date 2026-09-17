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Cavan Sullivan, Mathis Albert y Zavier Gozo destacan en la renovada lista de 28 jugadores de Estados Unidos para los próximos amistosos
- Anadolu Agency
Qué pasó
El jueves, Pochettino anunció su convocatoria de 28 jugadores para los próximos partidos contra Perú, Chile, México y Canadá, que servirán como los primeros encuentros del equipo en el ciclo del Mundial 2030.
Esos partidos supondrán sin duda un nuevo comienzo para Estados Unidos, ya que la edad media de la convocatoria de 28 jugadores es de 22 años y nueve meses, más de cuatro años inferior a la de la plantilla del Mundial del pasado verano. Además, hay 13 jugadores sin internacionalidades, con una media de edad de 19 años y seis meses, mientras Pochettino pone un mayor énfasis tanto en el futuro de la selección absoluta como en el grupo olímpico sub-23.
Mientras tanto, la convocatoria también cuenta con algunas caras conocidas. Los veteranos de dos Mundiales Tyler Adams, Antonee Robinson, Sergino Dest y Gio Reyna regresan al equipo, al igual que Yunus Musah, que entra en la lista por primera vez desde marzo de 2025.
- Getty Images
Convocatoria completa con internacionalidades
PORTEROS (4): Chris Brady (Chicago Fire; 1/0), Matt Freese (New York City FC; 19/0), Diego Kochen (Lyngby Boldklub/DIN; 0/0), Brian Schwake (Nashville SC; 0/0)
DEFENSAS (10): George Campbell (West Bromwich Albion FC/ING; 1/0), Sergiño Dest (PSV Eindhoven/PBA; 44/3), Alex Freeman (Villarreal/ESP; 22/3), Peyton Miller (New England Revolution; 0/0), Neil Pierre (Philadelphia Union; 0/0), Chris Richards (Crystal Palace/ING; 40/3), Antonee Robinson (Fulham/ING; 58/5), Miles Robinson (FC Cincinnati; 41/3), Auston Trusty (Celtic/ESC; 10/1), Frankie Westfield (Philadelphia Union; 0/0)
CENTROCAMPISTAS (9): Tyler Adams (AFC Bournemouth/ING; 58/2), Mathis Albert (Borussia Dortmund/ALE; 0/0), Sebastian Berhalter (Middlesbrough/ING; 18/2), Zavier Gozo (Crystal Palace/ING; 0/0), Adri Mehmeti (Red Bull New York; 0/0), Yunus Musah (AC Milan/ITA; 47/1), Brooklyn Raines (New England Revolution; 0/0), Gio Reyna (RC Strasbourg Alsace/FRA; 43/10), Malik Tillman (Bayer Leverkusen/ALE; 35/5)
DELANTEROS (5): Cole Campbell (SV Elversberg/ALE; 0/0), Justin Ellis (Orlando City SC; 0/0), Julian Hall (Red Bull New York; 0/0), Ricardo Pepi (PSV Eindhoven/PBA; 42/13), Cavan Sullivan (Philadelphia Union; 0/0)
- (C)Getty Images
Lo que dijo Pochettino
«Este es el comienzo de un nuevo inicio para todos y estamos ilusionados en estos primeros partidos por reunir a un grupo de jugadores experimentados junto con algunos jóvenes talentos que tienen un gran potencial», dijo Pochettino. «Será importante que todos entiendan nuestra cultura, nuestra forma de trabajar y, por supuesto, los principios de cómo queremos jugar. Lo más importante es que deben mostrar el compromiso de representar al país de la manera que nuestros aficionados merecen».
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¿Qué viene después?
El nuevo formato del parón internacional de la FIFA hará que la selección de Estados Unidos dispute cuatro partidos, en lugar de los dos habituales. Primero llegarán los duelos ante las selecciones sudamericanas de Perú y Chile, que se jugarán el 26 de septiembre en Orlando y el 29 de septiembre en St. Louis, respectivamente. Después, Estados Unidos se enfrentará a sus rivales de la CONCACAF, México, el 3 de octubre en Glendale, Arizona, y Canadá, el 6 de octubre en St. Paul, Minnesota.
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