Cautela al dar la alarma: así está Christian Eriksen tras su nuevo desmayo

Boesen explicó que estaba relativamente seguro de que el marcapasos de Eriksen había emitido un impulso. Sin embargo, el jugador de 34 años recuperó el conocimiento enseguida e incluso pidió ir por su propio pie desde el campo hasta la ambulancia.

El jugador del VfL Wolfsburgo se desplomó el domingo en el minuto 65 durante el partido internacional contra Ucrania en Odense, que quedó suspendido. Más tarde, Eriksen fue trasladado al Hospital Universitario de Odense para determinar la causa del incidente. Estamos en contacto constante con él y con los médicos del hospital. Christian se encuentra bien y me pidió que salude a todos los jugadores y les diga que está bien», afirmó Boesen.