Cassano: «El fútbol en Italia ya no divierte, seguimos persiguiendo a Allegri... Los cuatro años de Inzaghi en el Inter han sido un fracaso»

Empezamos con el derbi ganado por el Milan al Inter, un espectáculo que no convenció a Cassano:

«Dado que Modric es uno de los grandes de la historia, el derbi fue horrible. Vamos despacio, sin ritmo, sin calidad. Lo digo desde hace años, aunque lo diga de mala manera».

Para Fantantonio, el problema es también seguir modelos que, en su opinión, son erróneos:

«Solo ocurre en Italia, donde seguimos detrás de Allegri, que se mereció ganar el derbi, que quede claro. Nuestra filosofía es defendernos bien, esperando que pase algo delante, pero eso ya pasó hace quince años».