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Casemiro critica a Jamie Carragher por «falta de respeto» tras el famoso «deja el fútbol», mientras la estrella del Manchester United se prepara para marcharse este verano
Casemiro responde a Carragher por su «falta de respeto»
El veterano centrocampista, de 34 años, ha respondido en el canalde YouTube «Rio Ferdinand Presents» a las duras críticas del exdefensa del Liverpool, a quien acusó de pasarse de la raya tras el 4-0 ante Crystal Palace.
La tensión surgió tras la goleada 4-0 del United ante el Crystal Palace, cuando Carragher sugirió que el exmadridista ya no estaba a la altura.
En respuesta, Casemiro afirmó: «Es tu opinión, la respeto, pero la considero una falta de respeto hacia mí».
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El famoso discurso «Dejad el fútbol»
La valoración inicial de Carragher fue uno de los momentos más comentados de la temporada en los análisis futbolísticos. Había instado al múltiple ganador de la Liga de Campeones a mudarse a un entorno menos competitivo, como la MLS o la Liga Profesional de Arabia Saudí, alegando que su etapa en la élite había llegado a su fin.
«Le quedan dos partidos de Liga, la final de Copa, y luego debería decir: "Me voy a la MLS o a Arabia Saudí"», afirmó. «Esto debe acabar; estamos viendo a uno de los grandes de la era moderna. Siempre recuerdo: "deja el fútbol antes de que el fútbol te deje a ti". El fútbol ya lo ha dejado. A este nivel, debe retirarse».
La mentalidad y la lucha en Old Trafford
El brasileño admitió que jugar en el United implica una presión abrumadora para quien no tiene una base psicológica sólida. En sus momentos más bajos, tuvo que actuar fuera de su posición por la grave crisis de lesiones del club. Esta percepción sesgada coincidió con las críticas de Carragher, que surgieron semanas antes de que el técnico, Erik ten Hag, lo excluyera de la final de la FA Cup contra el Manchester City, avivando los rumores de su salida.
«Todo el mundo te mata porque no juegas en tu posición», explicó Casemiro. «Pero para mí, está aquí [en la cabeza]. No importa. Para mí, es la cabeza, una cabeza fuerte». Destacó que su segunda temporada fue especialmente dura, ya que jugó entre 12 y 15 partidos como central pese a ser, por naturaleza, centrocampista defensivo.
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Se despide del Manchester United por todo lo alto
A pesar de las críticas, Casemiro se siente orgulloso de su aportación al club. Se marcha este verano tras ayudar al United a clasificar para la Liga de Campeones y ganar títulos nacionales. Cree que se va en el momento adecuado y recuerda su salida del Santiago Bernabéu, donde su ausencia se notó al instante.
«En el fútbol todo cambia, como en la vida. Ahora estoy en la oscuridad», afirmó. Me voy con buenas sensaciones. En Madrid me echaron de menos y aquí pasa lo mismo. Así es la vida».
Con nueve goles en la Premier esta temporada, siente que calló a sus críticos. Se va con una FA Cup y una Carabao Cup, que añaden brillo a su palmarés.