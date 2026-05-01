Casemiro calma a sus compañeros del Manchester United con un sencillo mensaje antes de cada partido

Mainoo reveló el «ritual» previo al partido de Casemiro y destacó la influencia del veterano centrocampista en su crecimiento. Admitió que el exjugador del Real Madrid y Bruno Fernandes son una fuente de inspiración desde que llegó al primer equipo.

«Ha sido muy importante para mí porque he aprendido mucho de Casemiro», añadió. «De él y de Bruno, para ser sincero. Sobre todo en los entrenamientos: con 16 o 17 años subía a entrenar con el primer equipo; los entrenamientos eran mis partidos».

Los observaba y el ritmo era tan alto que me preguntaba: “¿Cómo pueden estar tan tranquilos?”. Al volver a casa analizaba lo visto e intentaba aplicarlo. Y sigo aprendiendo hasta hoy».