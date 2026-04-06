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HasaCarrarese Calcio 1908
Francesco Guerrieri

Traducido por

Carrarese-Spezia: cuatro expulsados y los bianconeri terminaron el partido con ocho jugadores: el relato

Carrarese vs Spezia
Carrarese
Spezia
Serie B

En un partido marcado por los ánimos caldeados y los nervios a flor de piel, los locales ganaron por 3-1, pero el protagonista del encuentro fue el árbitro Manganiello

Tras los partidos de ayer, la 33.ª jornada de la Serie B concluyó hoy con los otros ocho encuentros que cerraron esta ronda del campeonato: el último partido de hoy fue el duelo entre el Carrarese y el Spezia, en el que pasó de todo. Un derbi disputado con mucho nerviosismo sobre el terreno de juego, un ritmo trepidante y los ánimos a flor de piel. Cuatro goles, un penalti fallado y cuatro expulsados, entre ellos tres del Spezia, que terminó el partido con ocho hombres; el Carrarese ganó el partido por 3-1 y se acerca a la zona de play-off, mientras que los bianconeri, con esta derrota, caen al penúltimo puesto de la clasificación, superados por el Pescara.

  • ¿QUÉ HA PASADO?

    Al final de la primera parte, los locales ya ganaban por 2-0, y podrían haber marcado incluso tres goles si Abiuso hubiera transformado el penalti que falló. El delantero se resarció en la segunda parte al marcar a media hora del final tras una asistencia de Hasa, propiedad del Nápoles y uno de los mejores jugadores de esta temporada en la Serie B. A cinco minutos del final del partido llegó la primera expulsión: el árbitro mostró la tarjeta roja a Valoti tras una entrada con la pierna alta sobre Rubino; en los últimos compases del partido los ánimos se caldearon aún más y el árbitro Manganiello también mostró tarjeta roja a Adamo, Belloni y Bonfanti, tras un codazo a un rival revisado por el VAR.

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