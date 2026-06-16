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Caroline Weir Lyon GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Caroline Weir, tras dejar el Real Madrid y fichar por el Lyon, por fin recibirá el respeto y los títulos que merece. GOAL analiza los mejores fichajes del mercado estival femenino de 2026

Women's football
Chelsea FC Women
S. Kerr
Boston Legacy FC
NWSL
OL Lyonnes
C. Weir
Manchester City Women
B. Mead
WSL Serie Primavera
K. McCabe
Arsenal Women
Real Madrid Femenino
FEATURES

Ya está aquí. El mercado de fichajes de verano de 2026 ya está aquí y se prevé intenso en el fútbol femenino. Alexia Putellas, Georgia Stanway y Mary Earps podrían cambiar de equipo en las próximas semanas. Llevamos meses escuchando rumores, pero aún así seguro que habrá sorpresas.

El año pasado hubo varios traspasos destacados: Manchester United y Manchester City intercambiaron a Grace Clinton y Jess Park, y London City Lionesses batió el récord mundial al fichar a Grace Geyoro del París Saint-Germain.

Este verano podrían superarse esos montos: se rumorea que el Chelsea fichará a la sueca Felicia Schroder por una cifra mayor que la de Geyoro.

Aunque no está libre de contrato, podría cambiar de equipo, igual que la delantera del PSG Romee Leuchter y la atacante del Chelsea Mayra Ramírez, quienes podrían marcharse si llegan ofertas adecuadas. A ellas se suman las jugadoras libres: Mapi León, Ona Batlle y, posiblemente, Salma Paralluelo, todas listas para nuevos retos.

Algunos traspasos benefician a todas las partes, pero otros no, y las decisiones de clubes o jugadoras pueden sorprender. En GOAL calificaremos cada fichaje del mercado estival para que sepas quién gana y quién pierde.

Consulta todas nuestras valoraciones a continuación y cuéntanos qué opinas en la sección de comentarios.

  • Chelsea FC v Arsenal FC - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals Second LegGetty Images Sport

    17 de junio: Sam Kerr (del Chelsea al Boston Legacy)

    En el Chelsea: La salida de Kerr del Chelsea pareció inevitable. Tras 20 meses de lesión, volvió en la 2025-26 y luchó por entrar en el once de Sonia Bompastor, quien prefería otras opciones menos naturales en la delantera. Pero, después de la Copa de Asia, marcó siete goles en siete partidos. A sus 32 años, no es la solución a largo plazo para el ‘9’. ¿Podría haberse firmado un contrato corto? ¿Sobre todo con tantas dudas en esa posición en la plantilla del Chelsea? Quizá no, dada la demanda que siempre iba a existir por Kerr en otros equipos. Hubiera sido mejor que las Blues la mantuvieran, pero igual hacían falta más refuerzos. Nota: D

    Para el Boston Legacy: penúltimo en la NWSL, con la cuarta peor cifra de goles y el quinto peor número de tiros en 12 jornadas, fichar a una ‘9’ del nivel de Kerr es un acierto. Con la brasileña Amanda Gutierres, el dúo canadiense Bianca St Georges-Nichelle Prince y la pichichi Aissata Traore, la delantera australiana puede asociarse, aguantar el balón y aparecer en la zona de gol. Un fichaje que debe reactivar al equipo en el último tercio. Nota: A

    Para Kerr: Tras una temporada irregular en el Chelsea y tan pronto después de una larga lesión, es clave que vuelva a jugar con regularidad, sobre todo de cara al Mundial del año que viene. Será la referente en el Boston Legacy. Además, a nivel personal, la mudanza le resulta cómoda. Además, ella y su pareja, Kristie Mewis, acaban de tener un hijo y la familia de Mewis es de la zona, así que la mudanza resulta lógica en lo personal. Nota: B+

    • Anuncios
  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 de junio: Caroline Weir (del Real Madrid al Lyon)

    Para el Real Madrid es un indicador del estado del proyecto femenino. Weir, fichada en 2022, ha sido la mejor jugadora de Las Blancas por su impacto constante. Sin embargo, se marcha sin títulos tras cuatro años en la capital, con el Madrid aún lejos del Barcelona en lo nacional y un escalón por debajo de la élite europea. Para retener talentos como el suyo, el club debe mejorar. Su marcha es una enorme pérdida. Nota: F

    Para el Lyon: fichaje fantástico y gratis del subcampeón de la Liga de Campeones. Es una futbolista capaz de decidir partidos clave, con gran experiencia y calidad en las grandes citas, lo que ayudará a un Lyon que lleva cuatro años sin título continental. Tras la marcha de Lindsey Heaps, la escocesa refuerza el centro del campo y completa un fichaje de primer nivel para el gigante francés. Nota: A

    Para Weir: Tras brillar en Madrid sin títulos, merece recalar en un equipo que le ofrezca más opciones de ganar. Ya jugó en Arsenal y Manchester City, y ahora, en el ocho veces campeón de Europa, puede dar un salto real. A sus 30 años, su talento recibirá el reconocimiento que merece. Nota: A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 de junio: Beth Mead (del Arsenal al Manchester City)

    Aunque Arsenal planeaba varias salidas este verano por la renovación de contratos, quería retener a Mead. Aunque no fue titular indiscutible la pasada temporada, la internacional inglesa siguió siendo muy eficaz y aportó mucho tanto con el balón como sin él a las dos veces campeonas de Europa. Sin embargo, el Arsenal no pudo igualar la duración del contrato que le ofrecía el Manchester City, lo que supuso una despedida no deseada. Encontrar una buena sustituta será clave este verano, ya que con este traspaso se han ido del norte de Londres mucha creatividad y capacidad goleadora. Nota: D

    Para elManchester City: Las bandas ya están cubiertas, así que el fichaje sorprende. Ofrecer tres años a una jugadora que acaba de cumplir 31 también llama la atención. Sin embargo, Mead lleva años rindiendo a gran nivel y aporta fiabilidad, experiencia y mentalidad ganadora a las actuales campeonas de la WSL. Si el City quiere pelear por los títulos nacionales y afrontar la Champions, necesita una plantilla más amplia y versátil, y ahí encaja Mead, capaz de actuar en toda la línea de ataque. Nota: B

    Para Mead: Con el Mundial del año que viene en mente, los minutos de juego serán clave para que Mead tenga un papel relevante con Inglaterra en Brasil, de lograr la clasificación. Aunque la competencia en ataque es alta, la rotación será clave si el equipo de Andree Jeglertz compite en cuatro frentes, lo que le brindará oportunidades para ganarse un lugar en el once. Además, a nivel personal, es positivo: firma un contrato de tres años con un grande y se reencuentra con Vivianne Miedema. Nota: B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1 de junio: Katie McCabe (del Arsenal al Chelsea)

    La gestión contractual de McCabe por parte del Arsenal fue confusa. A pesar de ser una jugadora clave y una solución habitual a los problemas derivados de las lesiones —tal es su versatilidad—, los Gunners estaban dispuestos a dejar marchar a la capitana de Irlanda, quien, como era de esperar, despertó un gran interés a medida que se acercaba el verano. Luego dieron un giro de 180 grados y le ofrecieron un nuevo contrato, aunque The Athletic informó de que «era para un papel muy específico en el equipo de cara al futuro», por lo que la jugadora optó por un nuevo reto. Su salida no sería tan dura si no ficharan a la lateral del Barcelona Ona Batlle, pero es difícil no pensar que los Gunners se arrepentirán de haber dejado marchar a McCabe y su versatilidad, que resolvió problemas en varias posiciones la temporada pasada, sobre todo porque ahora ella aprovechará eso para reforzar a un rival directo. Nota: D

    Para el Chelsea: Fichaje fantástico. Se lo arrebató al Manchester City, campeón de la WSL, que buscaba reforzar ese puesto. La temporada pasada el Chelsea rotó a Niamh Charles, Sandy Baltimore y Veerle Buurman en el lateral izquierdo, pero ninguna es lateral natural. Su llegada permite a Baltimore avanzar al ataque, mientras Buurman regresa a la defensa, donde brilla. Charles, ahora rumbo al City, es buena, pero McCabe es de las mejores laterales del fútbol femenino y elevará el nivel del once blue. Nota: A

    Para McCabe: Muchos aficionados del Arsenal están consternados por su fichaje por un gran rival, tras once años que la convirtieron en leyenda. Pero a sus 30 años, una de las mejores laterales del mundo tenía opciones contadas para seguir en Inglaterra y mantener ambición. Encaja a la perfección en el Chelsea, será titular indiscutible y tendrá la oportunidad de ganar muchos títulos, si el club es capaz de dejar atrás una temporada decepcionante y volver a las cotas alcanzadas durante la mayor parte de la última década. Dado que no estaba contenta con la oferta del Arsenal en cuanto a su papel, esto supone un paso adelante para ella a nivel personal. Nota: B