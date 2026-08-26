Carlos Baleba se despide con emoción del Brighton tras completar su traspaso al Manchester United

Baleba utilizó Instagram para expresar su profundo agradecimiento al club que le llevó al fútbol inglés. Reconoció la calidez con la que fue recibido a su llegada inicial.

"Llegué aquí con 19 años, con poco inglés y sin saber lo que este club acabaría significando para mí", escribió. "Brighton solo me pidió que fuera yo mismo. El personal que hace que el club funcione tan bien. Los compañeros que se tomaron el tiempo de entenderme, dentro y fuera del campo. Las noches en el Amex, cuando escuchaba mi nombre desde esa grada, siempre me hacían sentir como en casa."



