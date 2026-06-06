Para un país que un día alineó a Roberto Carlos y Cafú, Brasil sufre ahora una sorprendente falta de laterales de talla mundial. Es probable que los inexpertos Wesley y Douglas Santos sean titulares el 13 de junio contra la peligrosa Marruecos.
A sus 34 años, la dependencia de Casemiro evidencia la falta de recambio en la medular, y hay temor de que Brasil se desmorone si le ocurre algo a Bruno Guimarães, del Newcastle.
Para evitar sobrecargar el centro del campo, Ancelotti renuncia a su 4-2-4 y añade un mediocampista más, quizá el enrachado Danilo.
Sin embargo, el seleccionador necesita a alguien que brille en la delantera, pues varios atacantes han fracasado al intentar hacerse con la camiseta ‘9’ en los últimos cuatro años. De ahí el clamor para que se vuelva a convocar a Neymar.
La antigua estrella del Barcelona no es un ‘9’, pero es el jugador más prolífico de Brasil y uno de los más populares, lo que explica por qué Ancelotti cedió a la petición popular e incluyó a Neymar en la lista de 26.
El técnico de 66 años no es tonto: sabe que Brasil ya no tiene a Pelé, Romario ni Ronaldo, pero Neymar puede aportar mucho fuera del campo, aunque dentro no brille.
Casemiro y el resto del plantel recibieron con entusiasmo su regreso, y el técnico sabe que un grupo feliz suele ser un grupo ganador.
Su tino táctico sigue infravalorado, pero su talento para unir vestuarios divididos lo distingue. Es un maestro en gestión de personas, un líder carismático capaz de convencer a los más egocéntricos de priorizar el equipo, lo que hace que Ancelotti y Brasil parezcan hechos el uno para el otro.
Le habría gustado tener más tiempo para preparar el Mundial, sabe que su equipo tiene problemas y está lejos de ser perfecto. Pero, como dice el propio Ancelotti: «No hay ningún equipo perfecto en el torneo». Solo uno con el mejor entrenador posible para el trabajo más importante del fútbol.