Toda Brasil espera en Río de Janeiro la lista final que Ancelotti anunciará el lunes. En el centro del debate está Neymar, ídolo de 34 años y máximo goleador de la Seleção, cuya recuperación de lesiones prolongadas ha sido irregular. A pocas semanas del Mundial, el técnico equilibra su talento con las exigencias físicas de su sistema.

«Al elegir hay que valorar muchas cosas», declaró Ancelotti a Reuters. «Neymar es clave para este país por su talento. Ha tenido problemas, trabaja duro y ha mejorado, juega con regularidad. No es una decisión fácil; debemos sopesar pros y contras».