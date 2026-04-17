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Carlo Ancelotti insta a Italia a recuperar la «mentalidad defensiva», mientras que el seleccionador de Brasil analiza el fracaso en el Mundial
Ancelotti advierte de que Italia ha perdido sus cimientos defensivos
Tras perder la final de repesca del Mundial contra Bosnia-Herzegovina, el fútbol italiano se somete a un profundo análisis. La derrota en los penaltis provocó la reorganización de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), con la renuncia de su presidente Gabriele Gravina, del jefe de la delegación Gianluigi Buffon y del seleccionador Gennaro Gattuso.
Jugadores, entrenadores y comentaristas debaten las carencias de la selección y la Serie A; Ancelotti, actual técnico de Brasil, advierte que Italia ha abandonado los principios defensivos que la llevaron a sus mayores triunfos.
A su juicio, los equipos transalpinos muestran cada vez más debilidades atrás: los muchos goles que se ven en las competiciones europeas reflejan más fallos defensivos que aciertos ofensivos. Intentar copiar la presión alta de otros ligas, añade, ha diluido la identidad que antes hacía inexpugnable al calcio.
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El seleccionador de Brasil critica las tendencias tácticas y los errores defensivos
Ancelotti advirtió que el fútbol italiano paga por haber abandonado sus fortalezas. «La Serie A ha perdido solidez defensiva», dijo a Il Giornale. «Nos falta talento en otras zonas, pero el exceso de táctica ha distorsionado nuestras características históricas».
Tras los recientes duelos europeos con muchos goles, como los que protagonizaron Bayern, Real Madrid y Atlético, Ancelotti advirtió que tanto espectáculo resta disciplina defensiva.
«He visto partidos con muchos goles; el Atlético de Madrid-Barcelona y el Bayern-Real Madrid ofrecieron momentos emocionantes para los aficionados», añadió Don Carlo. «Pero tantos goles implican muchos errores de porteros y defensas. La alta presión y el marcaje individual conllevan riesgos constantes; el resultado puede cambiar en un segundo. Incluso la salida de balón debe ser perfecta, porque la más mínima distracción se paga al instante».
La diferencia de intensidad en la Serie A suscita preocupaciones más profundas
Ancelotti cree que el problema va más allá de los errores defensivos y refleja un descenso generalizado del ritmo y la intensidad de la Serie A frente a las principales ligas europeas. También apuntó a los cambios en el mercado mundial, señalando que la liga ya no atrae a los mejores jugadores.
«La diferencia está en el ritmo: no solo el de la carrera, sino el mental, la intensidad continua. El fútbol italiano ha perdido eso.
Los grandes extranjeros ya no vienen; afuera hay más dinero y mejores condiciones. Así, la Serie A perdió figuras como Falcao, Maradona, Platini, Rummenigge, Ronaldo o Ronaldinho. ¿De quién aprenden ahora los jóvenes italianos?».
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Italia se enfrenta a una reconstrucción tras el Mundial
Tras quedarse fuera del Mundial 2026, Italia se prepara para una Liga de Naciones complicada. Los Azzurri, bajo presión, deben mostrar progreso antes del próximo ciclo de clasificación, y su defensa es clave. En septiembre enfrentarán a Bélgica y Turquía en la fase de grupos.