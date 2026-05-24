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Neymar AncelottiGetty/Goal
Mohamed Saeed

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Carlo Ancelotti fue criticado por un exinternacional brasileño por su «absurda» convocatoria de Neymar para el Mundial de 2026

Neymar
Brazil
World Cup
C. Ancelotti
J. Pedro
Santos FC

Carlo Ancelotti ya está en el ojo del huracán como seleccionador de Brasil, antes incluso de que ruede el balón en el Mundial 2026. Su decisión de incluir a Neymar en la lista final ha sido calificada de «absurda» por un exinternacional, que duda de la actual forma del jugador del Santos.

  • Brazil Announces Squad For the 2026 FIFA World CupGetty Images Sport

    Velloso critica la «absurda» decisión de Ancelotti

    El exfutbolista brasileño Wagner Fernando Velloso criticó la convocatoria de Ancelotti para el Mundial 2026.

    En el programa «Novabrasil em campo», el exportero cuestionó la convocatoria de Neymar en lugar de João Pedro, del Chelsea.

    «Yo no convocaría a Neymar para el Mundial. Llevar a Neymar y no a Pedro es uno de esos absurdos que permite el fútbol. Pedro es el máximo goleador en todo, Neymar ni siquiera puede jugar contra el Recoleta y está en la Copa», afirmó Velloso.

    Además, acusó al jugador del Santos de ser selectivo con su estado físico: «Neymar eligió los partidos. No jugó contra Palmeiras, Flamengo ni Bahía, pero sí ante Recoleta y Red Bull Bragantino... Solo contra equipos débiles, para intentar destacar. Y no lo consiguió».

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    Un vacío de liderazgo en la Seleção

    Velloso criticó el nivel actual de Neymar, pero le hizo un elogio ambiguo al explicar por qué Ancelotti podría haberlo convocado. Sugirió que la actual selección brasileña carece de la personalidad y la solemnidad necesarias para un gran torneo.

    Añadió: «Ante una selección sin identidad, sin carisma y sin líder, la convocatoria de Neymar trajo esperanza a los aficionados. No creo que marque la diferencia en la Copa, pero su llamada fue positiva porque tenemos una selección de jugadores débiles. No hay ningún líder en la selección. No es que Neymar lo sea tampoco, pero al menos es un líder técnico, ya lo era».

  • Croatia v Brazil: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    Neymar revela su emotiva reacción ante la convocatoria

    A pesar de las críticas, Neymar se ha emocionado al volver a la Seleção. Aunque algunos dudan de su estado físico, el exjugador del Barcelona y del PSG reconoce el desgaste personal de su regreso.

    En una reciente aparición pública, Neymar compartió detalles íntimos de la noche en que se anunció la convocatoria. «Me fui a dormir a las 6:30 o las 7:00 de la mañana, viendo todos los vídeos», dijo.

    «No pude dejar de llorar en toda la noche. Estaba con mi mujer e hijas en la misma cama; ellas dormían mientras yo veía cada vídeo, porque no fue fácil».

  • Neymar(C)Getty Images

    Preparándonos para el reto de 2026

    Pese a las dudas sobre su regularidad y estado físico, Ancelotti confía en la experiencia de Neymar para guiar a la nueva generación brasileña.

    El delantero se mantiene desafiante y concentrado en su objetivo, prometiendo darlo todo por la camiseta. «Fue difícil, fue duro, pero al final mereció la pena. Mereció la pena sentir este cariño, esta emoción, este sentimiento de ser brasileño y representar a cada uno de vosotros en un Mundial», concluyó Neymar.

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