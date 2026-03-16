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Carlo Ancelotti explica cómo «la química cambia» tras el fichaje de Kylian Mbappé, lo que provocó una última temporada fallida en el Real Madrid
Mbappé brilla en su primera temporada con el Real Madrid
A pesar de un comienzo difícil en su carrera en el Real Madrid, la estrella francesa Mbappé logró dar un giro a su temporada y cuajar una campaña impresionante, repleta de logros individuales. El delantero contribuyó a 49 goles en 58 partidos disputados en todas las competiciones, marcando 44 veces y dando cinco asistencias para el gigante español.
La notable racha de Mbappé al final de la temporada le ayudó a hacerse con el título de máximo goleador de La Liga con 31 goles, terminando cuatro goles por delante de la estrella del Barcelona, Robert Lewandowski. Al hacerlo, Mbappé también superó el récord establecido por su ídolo Cristiano Ronaldo de más goles marcados en una temporada de debut en La Liga con el Real Madrid. La estrella francesa sumó otro gran galardón al ganar la Bota de Oro europea, que se otorga al máximo goleador de las cinco principales ligas de Europa, superando a Mohamed Salah, del Liverpool, en las últimas jornadas de la temporada liguera.
Sin embargo, a pesar de su brillantez individual, el Madrid no logró revalidar sus títulos de la Liga de Campeones y La Liga, terminando la temporada sin ningún trofeo importante. Ancelotti abandonó entonces el club y Xabi Alonso tomó las riendas, solo para ser destituido a los pocos meses y sustituido por el actual entrenador, Álvaro Arbeloa.
- AFP
Éxito estadístico frente a luchas colectivas
En una sincera entrevista con Radio MARCA, Ancelotti explicó cómo los numerosos cambios que se produjeron en el verano de 2024, entre ellos el tan esperado fichaje de Mbappé y la retirada de Toni Kroos, dieron lugar a un periodo de transición.
«El fútbol cambia con pocas cosas y con eso cambia la química», dijo Ancelotti. «No es solo a nivel ambiental, no es solo cambiar a Kroos por Mbappé. Ese mismo año se va Nacho, [Dani] Carvajal se lesiona y [Luka] Modric juega menos. La vieja generación que había creado un ambiente fantástico en el vestuario ya no está y tiene que entrar una nueva generación de futbolistas que deben aportar carácter, personalidad y dar ejemplo. Eso no se consigue de la noche a la mañana, se necesita tiempo».
A pesar de las dificultades del Real Madrid para mantener su habitual dominio durante ese periodo, Ancelotti no dudó en defender el rendimiento individual de Mbappé. El francés siguió siendo una fuerza prolífica frente a la portería incluso cuando el equilibrio estructural del equipo se tambaleó tras la pérdida del metrónomo del centro del campo, Kroos.
«Mbappé lo hizo fantásticamente, marcando unos 50 goles, y el equipo tuvo dificultades para conquistar títulos porque el fútbol se basa en pequeños detalles y, cuando cambias algo, no siempre sale bien», señaló Ancelotti. Sugirió que la transición entre épocas es un proceso lento, afirmando: «Esta nueva generación del Madrid necesita tiempo para construir su legado».
Mantener el vínculo con el Bernabéu
Ahora que se ha adaptado a su nuevo cargo con la selección brasileña, Ancelotti reveló que sigue siendo un fiel seguidor de los blancos y mantiene un contacto regular con la directiva del Real Madrid. Ha seguido con orgullo las recientes hazañas del club en la Liga de Campeones, llegando incluso a ponerse en contacto con antiguos compañeros tras las grandes victorias. El vínculo entre el entrenador y su antiguo club sigue siendo tan fuerte como siempre, a pesar de su paso a la selección nacional.
«También hablo con los jugadores. El otro día hablé con Rodrygo para ver cómo estaba. Tengo contacto, sí», reveló Ancelotti. «Felicité al club y al presidente tras el partido contra el Manchester City. Siempre estoy pendiente de que gane el Madrid». También compartió un intercambio de bromas con Federico Valverde, admitiendo que le dijo en tono jocoso al uruguayo: «Es una pena que no tengas pasaporte brasileño», tras su actuación heroica contra el City.
- AFP
El paso a la selección brasileña
El veterano entrenador se centra ahora en poner fin a la larga espera de Brasil por su sexto título mundial, y admite que la presión en Sudamérica no se parece a nada de lo que se vive en el fútbol de clubes europeo. Aunque el estrés de los entrenamientos diarios ha disminuido, el peso de las expectativas de toda una nación ha ocupado su lugar. Ancelotti está trabajando para asegurarse de que sus jugadores, especialmente las estrellas del Real Madrid como Vinicius Junior, puedan soportar esa intensidad sin que les agobie.
«Hay una presión muy grande, es cierto, pero también un cariño increíble por la selección», dijo Ancelotti. «Aquí, cuando juega la selección, todo el mundo se detiene; no es el mismo ambiente que en Europa. En Brasil, el equipo más importante es la selección y, para los jugadores, es muy especial vestir esa camiseta. Eso está bien, pero también supone una presión excesiva para el futbolista. Quiero abordarlo con ellos para que no se presionen tanto a sí mismos».
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