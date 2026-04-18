Carlo Ancelotti descarta al Arsenal y nombra a su favorito para ganar la Liga de Campeones

El Arsenal de Mikel Arteta alcanzó las semifinales tras un empate sin goles ante el Sporting de Lisboa y ahora enfrentará al Atlético de Madrid, que eliminó al Barcelona por 3-2. Aunque varias casas de apuestas ven a los Gunners como uno de los dos principales favoritos al título, Ancelotti duda de que el equipo londinense llegue a la final.

El veterano técnico apuntó que varios de los grandes de Europa han sufrido. En declaraciones a Il Giornale sobre la competición de este año, afirmó: «La Liga de Campeones es un torneo abierto que deja fuera a equipos como el Real Madrid, el Barcelona y el Manchester City, pero sigue siendo una competición en la que se puede crecer».