En una entrevista concedida a Radio MARCA, el seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, elogió efusivamente a Vinicius Jr. El técnico italiano, que dejó el Real Madrid el verano pasado, se mostró convencido de que el temperamento del delantero se adapta a la perfección a los grandes escenarios, y señaló que «esta nueva generación necesita tiempo para forjarse un legado». Ancelotti señaló que el jugador de 25 años se ha labrado una formidable reputación como goleador decisivo. «Vinicius nunca falla en los partidos importantes. No recuerdo ningún partido de cuartos de final o de semifinales en el que haya fallado», afirmó Ancelotti, reforzando la idea de que el brasileño es uno de los activos más fiables del fútbol mundial.