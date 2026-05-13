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Carlo Ancelotti confía en que José Mourinho hará un «trabajo fantástico» si vuelve al Real Madrid y desmiente los informes sobre el «poder de los jugadores», calificándolos de «tonterías»
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Ancelotti apoya el regreso de Mourinho
Mientras el carrusel de entrenadores del Madrid sigue girando, Ancelotti defiende el posible regreso de Mourinho. El italiano, famoso por ganar la «Décima» tras sustituir al portugués en 2013, cree que «El Especial» aún tiene lo necesario para dirigir el club más exigente del mundo.
En una entrevista con The Athletic, el actual seleccionador de Brasil declaró: «Si vuelve al Real Madrid, me alegraré mucho por él. Puede hacer un trabajo fantástico, como siempre ha hecho en todos los clubes en los que ha estado».
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Desestimar las denuncias sobre el abuso de poder de los jugadores
Uno de los mayores temores para cualquier técnico que llega al cargo es la supuesta falta de disciplina en la actual plantilla del Madrid. Informes anteriores indicaban que Xabi Alonso consideró al grupo «imposible de entrenar» durante su breve etapa, pero Ancelotti sale al paso y defiende la profesionalidad de los jugadores con un lenguaje contundente.
«Es falso, una tontería, decir que los jugadores del Real Madrid hacen lo que quieren», afirmó Ancelotti, quien ya dirigió al club antes del paso de Alonso. ¡No es cierto! Cuando estaba allí, presentaba una idea, la discutía con ellos y buscaba su acuerdo. Incluso lo hicimos en la final de la Liga de Campeones. No impongo una estrategia, pero siempre tenemos una.
Teníamos una estrategia sólida: ganamos dos Champions en cuatro años y el grupo se mantuvo concentrado en el plan. Decir que el Real Madrid rechaza una estrategia es falso».
La receta del éxito en la olla a presión de Madrid
Para que Mourinho tenga éxito en su segunda etapa, Ancelotti sugiere priorizar la gestión de personas sobre las tácticas. El técnico italiano atribuye su éxito a ver al ser humano detrás del deportista, enfoque que podría ayudar a estabilizar una plantilla que ha luchado por mantener la regularidad en otra temporada sin títulos.
«Siempre intento conocer a la persona, no solo al jugador, porque todos somos personas que juegan al fútbol», explicó Ancelotti.
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En busca del equilibrio adecuado
Ancelotti pidió paciencia a la afición y a la directiva, y destacó que encontrar un nuevo equilibrio es la prioridad de quien ocupe el banquillo del Real Madrid, ya sea Mourinho u otro. El exentrenador del Milan y del Chelsea añadió que el éxito en Madrid requiere algo más que talento de élite: «Por eso, el Real Madrid necesita tiempo para reconstruir ese ambiente en la plantilla que le dio tantos éxitos antes. No se trata solo de calidad técnica; también hace falta equilibrio», explicó Ancelotti.
Arbeloa dirigirá al equipo en los tres últimos partidos de La Liga —ante Real Oviedo, Sevilla y Athletic de Bilbao—, hasta que se confirme el próximo entrenador titular en el Bernabéu.