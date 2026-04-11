Carlo Ancelotti abre la puerta al regreso de Thiago Silva a la selección brasileña a sus 41 años

Thiago Silva no juega con la Seleção desde la eliminación en cuartos del Mundial de Catar 2022 ante Croacia. Pero, con el próximo torneo cerca, Ancelotti ha sugerido que el veterano podría tener una última oportunidad internacional.

El exentrenador del Real Madrid elogió al defensa, que fichó por el Oporto en enero y ya ha jugado nueve partidos con el club luso. En declaraciones a L’Equipe, Ancelotti reiteró que no descarta a los jugadores veteranos si mantienen su nivel y puso como ejemplo a su actual director de juego en el Bernabéu.