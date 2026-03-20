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Cardinale Grafica Milan
Gabriele Stragapede

Traducido por

Cardinale: «¿El Milan es mío o de Elliott? Es lo más ridículo del mundo. Todo el mundo da por hecho que soy el nuevo Berlusconi. San Siro es un producto italiano, me gustaría elaborar un plan para relanzar la Serie A»

Llegan algunas declaraciones importantes por parte del presidente de RedBird y propietario del Milan.

Gerry Cardinale se sincera en una extensa entrevista concedida —en Milanello, en vísperas del derbi contra el Inter— al Financial Times.

El presidente de RedBird y propietario del Milan ha hablado del futuro del estadio de San Siro, de su relación con la afición rossonera y de su visión sobre el destino del club de Via Aldo Rossi y del fútbol italiano en general.

Además, Cardinale ha aclarado y comentado todas las dificultades vividas desde su llegada a Italia, especificando, sin embargo, todas las ambiciones del club para el futuro del Milan.

  • LAS DIFICULTADES EN ITALIA Y EL CAMBIO DE PROPIEDAD DE REDBIRD

    En primer lugar, Cardinale habló de las dificultades que ha tenido desde su llegada a Italia como propietario del club y de las dudas sobre la verdadera propiedad del equipo rossonero: «Lo que he tenido que afrontar en los últimos tres años en Italia es algo que nunca había vivido antes. Ni siquiera puedo dar un paso aquí sin que me pregunten: ¿soy realmente el dueño del equipo o es de Elliott? Es lo más ridículo del mundo».

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  • HAY QUE GANARSE LA CONFIANZA

    El máximo responsable de RedBird ha comprendido que la confianza se construye con el tiempo: «Es frustrante. Porque lo que me gustaría es que se me diera el beneficio de la duda: que la gente creyera que soy de fiar, que me preocupo por este club, por esta ciudad y por este país, y que soy un buen gestor. Lo que he aprendido en estos tres años es que tengo que demostrarlo».

  • LAS COMPARACIONES

    «Todo el mundo me mira y da por sentado que soy el presidente, el nuevo Berlusconi. Lo último que haría sería venir aquí solo porque soy un hombre rico y quiero animar al equipo».

  • SAN SIRO

    También se ha centrado en la construcción del nuevo estadio que se levantará en el lugar que ocupaba San Siro: «Estoy construyendo un estadio yquiero que sea un producto italiano. Que lo financien bancos italianos, que sean empresas italianas las que compitan por los derechos de denominación, y que todo el entorno comercial y de hostelería sea italiano. En Estados Unidos podría hacerlo con los ojos cerrados. Aquí no es mi ecosistema: hay barreras lingüísticas, políticas y culturales».

  • UN PLAN PARA LA SERIE A

    Por último, le gustaría proponer un plan para relanzar la Serie A: «Me gustaría llegar a un punto en el que, si me he ganado la credibilidad suficiente, pueda ir a Roma, sentarme con Meloni o con cualquier otra persona y decir: mirad, elaboremos un plan para relanzar la Serie A. Hagamos de la Serie A uno de los mayores productos de exportación de Italia».

  • LAS PALABRAS DE LEAO

    Después de comer, el periodista cuenta el encuentro entre Cardinale y el equipo. El director general de RedBird se acerca a Leao, lo mira a los ojos y le dice: «Tenemos que ganar el derbi a toda costa».

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