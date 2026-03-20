Cardinale: «¿El Milan es mío o de Elliott? Es lo más ridículo del mundo. Todo el mundo da por hecho que soy el nuevo Berlusconi. San Siro es un producto italiano, me gustaría elaborar un plan para relanzar la Serie A»

Gerry Cardinale se sincera en una extensa entrevista concedida —en Milanello, en vísperas del derbi contra el Inter— al Financial Times.

El presidente de RedBird y propietario del Milan ha hablado del futuro del estadio de San Siro, de su relación con la afición rossonera y de su visión sobre el destino del club de Via Aldo Rossi y del fútbol italiano en general.

Además, Cardinale ha aclarado y comentado todas las dificultades vividas desde su llegada a Italia, especificando, sin embargo, todas las ambiciones del club para el futuro del Milan.