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Cole Palmer Chelsea GFXGetty/GOAL

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¿Capitán, líder, salvador en crisis? El Chelsea necesita ahora más que nunca a un Cole Palmer, aunque no esté en su mejor momento, para salvar la temporada

Analysis
Chelsea
C. Palmer
Premier League
FEATURES
Chelsea vs Manchester City

Aunque el Chelsea ganaba muchos trofeos en las dos primeras décadas del siglo XXI, sus temporadas siempre tenían un toque de incertidumbre. En aquel entonces, la duda era si acabarían el año con algún título que compensara su irregularidad en la Premier League.

Con Roman Abramovich, el Chelsea quedó fuera del top-4 solo en tres de 18 temporadas y ganó 17 títulos. Gracias a la Champions de 2012, solo se perdió esa competición en dos ocasiones. En las tres temporadas bajo BlueCo, el club acabó 12.º, 6.º y 4.º, con la Liga de Conferencias y el Mundial de Clubes como únicos títulos.

Aun así, podrían cerrar la 2025-26 con título y billete para la Champions: están en semifinales de FA Cup ante el Leeds United y sextos en la Premier, a un punto del Liverpool, que marca el quinto puesto que da acceso al torneo continental por coeficientes UEFA.

Antes, el Chelsea confiaba en sus superestrellas para superar cualquier bache, sin importar el entrenador. Ahora no es tan sencillo, pues la nueva propiedad apuesta por un proyecto basado en la cantera. Cole Palmer es el talismán que ya mostró su valía al máximo nivel, aunque esta temporada también ha estado apagado.

  • Chelsea v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Siete partidos sin marcar

    El rendimiento de Palmer con el club y la selección preocupa. En los partidos internacionales de marzo, no convenció a Thomas Tuchel para el Mundial, tras actuaciones decepcionantes ante Uruguay y Japón. Esas actuaciones fueron la continuación de sus últimos partidos con el Chelsea.

    Desde su hat-trick en casa del Wolverhampton el 7 de febrero, solo ha marcado dos goles y dado una asistencia en 11 partidos; su último tanto —el tercero en la victoria 4-1 sobre el Aston Villa— data de hace ocho encuentros. Además, apenas ha estado cerca de romper esa sequía.

    El sábado, el Chelsea goleó 7-0 al Port Vale de League One en cuartos de final de la FA Cup, pero Palmer no marcó ni asistió. Participó en el tercero, pero solo empujó el balón a puerta vacía tras un despeje del portero Joe Gauci; su remate se desviaría fuera de no ser por el defensa del Port Vale, Jordan Lawrence-Gabriel, que lo introdujo en su propia meta.

    En la Premier League su bajón es aún más evidente: tras alcanzar los 14 goles el 14 de enero, solo ha sumado diez tantos más, seis de ellos de penalti.

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  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-BURNLEYAFP

    Preocupación por las lesiones

    Esta temporada siempre iba a ser una prueba de fuego para el Chelsea. El desgaste físico acumulado desde el Mundial de Clubes del verano pasado, más la perspectiva de la edición internacional prevista para finales de la temporada 2025-26, hacía previsible el agotamiento de los jugadores clave. El calendario ya estaba sobrecargado antes de que la FIFA añadiera este nuevo torneo.

    Palmer disputó 52 partidos y sumó 4.247 minutos en la exigente temporada 2024-25. Antes de este curso solo se había perdido cuatro encuentros por lesión con el Chelsea, así que no extraña que su cuerpo haya dicho basta: ya se ha perdido 25 partidos con club y selección este curso. Nunca fue un jugador de mucha velocidad, pero ahora, algo más lento y dubitativo, pierde impacto en la transición ante defensas ya plantados.

    Tras la victoria ante el Port Vale, reconoció a los medios del club lo limitantes que han sido sus lesiones en la parte baja del cuerpo: «Me siento bien, he dado un giro, por fin puedo disparar y hacer de todo, así que solo queda seguir adelante y rendir».

    Es ridículo que haya tenido que soportar tanto dolor, pero, si dice la verdad, ahora deberían llegar mejores actuaciones.

  • Chelsea v Port Vale - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    Material de capitán

    Por primera vez en su carrera, Palmer fue nombrado capitán en la victoria ante el Port Vale. «¡Genial, ha tardado en llegar, pero por fin!», comentó entre risas. «Fue un momento de orgullo ser capitán y lo disfruté».

    El entrenador Liam Rosenior explicó la decisión de darle el brazalete a Palmer: «Es un paso natural en su carrera. Cole demuestra liderazgo. Hay quienes hablan y organizan,

    Lo que hace Cole es ser valiente, toma el balón y, si se equivoca, lo vuelve a hacer. Eso refleja lo que quiero en este equipo. Hoy ha liderado de forma magnífica».

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-CHELSEAAFP

    Vacío de liderazgo

    Tras la sanción a Enzo Fernández por sus comentarios sobre un posible traspaso al Real Madrid, Palmer podría volver a ser capitán el domingo ante su exequipo, el Manchester City. La medida refleja la fragilidad del vestuario de Stamford Bridge y la necesidad de líderes con carisma.

    Rosenior cree que Palmer no destaca por su fuerza, sino por su actitud. Sin embargo, su nivel actual alimenta las dudas sobre su idoneidad. Esta temporada no está entre los cinco mejores del Chelsea y quizá ni siquiera entre los diez primeros.

    A su favor tiene que siempre está en el foco: todo lo que haga, bueno o malo, se magnifica. No es un talento por descubrir; su nivel es conocido y ahora debe demostrarlo ante la adversidad.

  • Crystal Palace v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    El ataque ideal

    Para recuperar su mejor nivel, Palmer necesita el respaldo de sus compañeros, pero este año le ha costado conectar con los demás delanteros. La constante rotación en el once del Chelsea y el cambio de entrenador —Rosenior reemplazó a Enzo Maresca— han mermado la química del equipo.

    Según The Sun, Palmer extraña jugar con Nicolás Jackson, quien llegó con él pero esta temporada fue cedido al Bayern de Múnich. Jackson era un ‘9’ clásico y formaba una dupla sólida, relación que aún no se ha dado con João Pedro, fichaje del Brighton.

    Hay motivos para creer que solo necesitan más tiempo juntos sobre el campo. Preocupa que Palmer solo haya dado tres asistencias este curso, todas a Pedro tras la llegada de Rosenior.

    El otro brasileño, el debutante Estevao Willian, debería tener una racha como titular para sacar lo mejor de sí y de Palmer. Estos tres jugadores, con diferencia los de mayor potencial entre los delanteros del club, deben ser los pilares del ataque de Rosenior. Cuantos más minutos jueguen juntos, mejores serán.

  • Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Enfrentamientos entre equipos locales

    El Chelsea encara un complicado final de temporada 2025-26, que podría complicarse aún más con la visita del City este domingo. El conjunto de Pep Guardiola, que perdió puntos en su último partido liguero pese a ganar la Carabao Cup al Arsenal y eliminar al Liverpool en la FA Cup, mantiene vivas sus aspiraciones de título.

    Después visitará el Manchester United, con Palmer en el ojo del huracán.

    Aún deben visitar Liverpool y Sunderland, y recibir a los candidatos al descenso Nottingham Forest y a sus acérrimos enemigos del Tottenham. Llegar a la Champions ya era difícil, pero su calendario, más exigente que el de sus rivales, eleva aún más la presión.

    Quedarse fuera de la máxima competición europea le costaría millones al Chelsea e intensificaría los rumores sobre la marcha de sus estrellas. La normativa del PSR ya ha llamado a su puerta, y la única salida es vender a sus jugadores más caros. El primer equipo, motor del club, está sumido en el caos.

    Palmer, con nuevas lesiones, debe recuperar su puntería y convencer a Tuchel para estar en el Mundial. Todos esperan que vuelva a ser el jugador que una vez asustó a todos.

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