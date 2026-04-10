Con Roman Abramovich, el Chelsea quedó fuera del top-4 solo en tres de 18 temporadas y ganó 17 títulos. Gracias a la Champions de 2012, solo se perdió esa competición en dos ocasiones. En las tres temporadas bajo BlueCo, el club acabó 12.º, 6.º y 4.º, con la Liga de Conferencias y el Mundial de Clubes como únicos títulos.

Aun así, podrían cerrar la 2025-26 con título y billete para la Champions: están en semifinales de FA Cup ante el Leeds United y sextos en la Premier, a un punto del Liverpool, que marca el quinto puesto que da acceso al torneo continental por coeficientes UEFA.

Antes, el Chelsea confiaba en sus superestrellas para superar cualquier bache, sin importar el entrenador. Ahora no es tan sencillo, pues la nueva propiedad apuesta por un proyecto basado en la cantera. Cole Palmer es el talismán que ya mostró su valía al máximo nivel, aunque esta temporada también ha estado apagado.