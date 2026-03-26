Capitán América: ¿Quién capitaneará la selección masculina de fútbol de Estados Unidos en el Mundial de 2026? Freddy Adu explica por qué Christian Pulisic podría quedar relegado al compararlo con Landon Donovan

Cuando se le pidió que nombrara a su capitán de la selección estadounidense, el exjugador de la selección de Estados Unidos Adu —en declaraciones exclusivas a GOAL a través de la página web de apuestas de la Copa del Mundo— dijo: «Creo que Tyler hizo un gran trabajo cuando fue capitán durante la última Copa del Mundo. Personalmente, yo seguiría confiando en él como capitán.

«Pero me imagino a Poch entregándole el brazalete de capitán a alguien como Pulisic o Tim Ream, por ejemplo. Si Tim Ream va al Mundial, es el que tiene más experiencia. Me lo imagino haciendo algo así, dándosela al jugador con más experiencia. Sería el jugador de más edad del equipo en ese momento. Pero creo que Tyler hizo un trabajo realmente bueno como capitán del equipo en el último Mundial. Así que, personalmente, yo seguiría confiando en él como capitán.

«Lo más probable es que se lo den a Pulisic si no se lo dan a Tyler, para ser sincero. Esos son los pros y los contras que hay que sopesar. Quieres que se centre solo en jugar y hacer lo suyo. O le das la responsabilidad añadida de ser también capitán.

«Es diferente porque, en mi época, con un jugador como Landon Donovan, que en aquel momento se consideraba el mejor del equipo, tenía el renombre, lo tenía todo, pero no era el capitán. El capitán de la selección nacional era entonces Carlos Bocanegra. Eso permitía a Landon limitarse a jugar sin tener que preocuparse por nada más, sin responsabilidades añadidas. Creo que hay que dejar que un jugador como Pulisic salga al campo y se limite a jugar. ¡Ya le llaman Capitán América!».