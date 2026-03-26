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Capitán América: ¿Quién capitaneará la selección masculina de fútbol de Estados Unidos en el Mundial de 2026? Freddy Adu explica por qué Christian Pulisic podría quedar relegado al compararlo con Landon Donovan
Selección del capitán: factores importantes a tener en cuenta
El seleccionador Mauricio Pochettino tiene la tarea de elegir a una estrella veterana que asuma el papel de líder en el campo cuando el evento más importante de la FIFA se celebre en Norteamérica. Sin duda, el técnico argentino tendrá en mente a una figura emblemática que sigue jugando en el AC Milan, uno de los grandes de la Serie A.
Sin embargo, Adu ha declarado: «Creo que hay que dejar que un tipo como Pulisic entre ahí y simplemente juegue. ¡Ya le llaman Capitán América!». Esa es una de las consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de elegir al capitán para un gran torneo: ¿quién tiene ya suficiente entre manos como para asumir una responsabilidad añadida?
Pulisic parecería cumplir ese requisito, ya que Estados Unidos suele recurrir a este dinámico jugador de 27 años en busca de inspiración. Teniendo esto en cuenta, ¿debería quedar descartado de la carrera, al igual que figuras destacadas antes que él?
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¿A quién nombrará la selección masculina de fútbol de Estados Unidos como capitán para el Mundial de 2026?
Cuando se le pidió que nombrara a su capitán de la selección estadounidense, el exjugador de la selección de Estados Unidos Adu —en declaraciones exclusivas a GOAL a través de la página web de apuestas de la Copa del Mundo— dijo: «Creo que Tyler hizo un gran trabajo cuando fue capitán durante la última Copa del Mundo. Personalmente, yo seguiría confiando en él como capitán.
«Pero me imagino a Poch entregándole el brazalete de capitán a alguien como Pulisic o Tim Ream, por ejemplo. Si Tim Ream va al Mundial, es el que tiene más experiencia. Me lo imagino haciendo algo así, dándosela al jugador con más experiencia. Sería el jugador de más edad del equipo en ese momento. Pero creo que Tyler hizo un trabajo realmente bueno como capitán del equipo en el último Mundial. Así que, personalmente, yo seguiría confiando en él como capitán.
«Lo más probable es que se lo den a Pulisic si no se lo dan a Tyler, para ser sincero. Esos son los pros y los contras que hay que sopesar. Quieres que se centre solo en jugar y hacer lo suyo. O le das la responsabilidad añadida de ser también capitán.
«Es diferente porque, en mi época, con un jugador como Landon Donovan, que en aquel momento se consideraba el mejor del equipo, tenía el renombre, lo tenía todo, pero no era el capitán. El capitán de la selección nacional era entonces Carlos Bocanegra. Eso permitía a Landon limitarse a jugar sin tener que preocuparse por nada más, sin responsabilidades añadidas. Creo que hay que dejar que un jugador como Pulisic salga al campo y se limite a jugar. ¡Ya le llaman Capitán América!».
¿Tiene Pochettino en mente un once inicial para el primer partido del Mundial?
Aunque aún no se ha decidido quién será el capitán, también se ha cuestionado si Pochettino tiene en mente un once inicial preferido. Ha echado el ojo a un gran número de jugadores —incluidos los que militan en la MLS y los que juegan en ligas más lejanas—, y la ausencia de una fase de clasificación permite a los anfitriones del Mundial permitirse varios experimentos.
Con tantos nombres entre los que elegir, cuando se le preguntó si Pochettino tiene ya una alineación pensada para el partido contra Paraguay en el SoFi Stadium el 12 de junio, Adu respondió: «En este momento, no. No creo que tenga su mejor equipo ahora mismo. En este momento, no. Creo que lo tendrá. Habrá amistosos antes del Mundial y creo que consolidará su mejor once durante esos partidos».
«Creo que tiene en mente al menos a la mitad de los jugadores que sabe que serán titulares, y la otra mitad aún tiene que decidirla. Tienes a tus habituales, tienes a tus fijos, tienes a Pulisic, tienes a [Weston] McKennie, tienes a esos. Esos jugadores están asegurados. Esos van a ser los titulares. Pero habrá otros que aún no tienen el puesto asegurado y que van a luchar por un puesto.
«Ya he mencionado antes a [Folarin] Balogun; creo que ahora mismo no tiene el puesto de titular asegurado. Habrá competencia por ese puesto de delantero. Y, obviamente, en el centro del campo habrá mucha competencia. Y en la defensa, habrá mucha competencia».
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Calendario de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos: fechas de los amistosos previos al Mundial
Pochettino, tal y como ha insinuado Adu, tendrá la oportunidad de ultimar sus planes de selección a lo largo de una serie de partidos amistosos. El primero de ellos será contra Bélgica en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta el sábado.
Portugal —sin Cristiano Ronaldo— será el rival en el mismo estadio el 1 de abril, antes de enfrentarse a Senegal y Alemania en Charlotte y Chicago, respectivamente, justo antes de que dé comienzo la fase final del Mundial.