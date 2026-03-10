Capello tras el Atalanta-Bayern Múnich: «Ha sido una suerte que solo les hayan marcado seis goles, ha sido una lección para el fútbol italiano»

Si el Atalanta fue el único equipo italiano que se clasificó para los octavos de final de la Liga de Campeones, tras el partido de esta noche, los nerazzurri también tienen un pie —o quizás más— fuera de Europa. El equipo de Palladino perdió 1-6 en casa contra el Bayern de Múnich. Dentro de una semana se jugará la vuelta en Alemania, pero parece que todo está decidido. El gol de Pasalic mantiene abierta esa pequeña puerta que puede llevar a los cuartos de final, pero el próximo miércoles se necesitará un milagro para pasar la ronda; el equipo de Kompany ha hipotecado los cuartos gracias a los goles de Stanisic, el doblete de Olise, Gnabry, Jackson y Musiala.