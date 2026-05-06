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«Caos» en el vestuario del Arsenal tras la victoria del Atlético; Declan Rice afirma que «sabía» que los Gunners llegarían a la final de la Liga de Campeones
Rice desvela lo que ocurre en el vestuario
El Arsenal acabó con su larga espera de una gran final europea en una noche emocionante en el norte de Londres, donde los Gunners avanzaron con un global de 2-1. Tras el pitido final, Rice declaró a Amazon Prime: «Es un caos en el vestuario. No debemos subestimar lo que hemos logrado en esta competición. Hemos sufrido mucho y ahora toca disfrutar. Es la competición más prestigiosa del fútbol de clubes y queremos saborearlo», añadió el centrocampista.
El internacional inglés admitió que la importancia del partido nunca estuvo en duda y que el plantel estaba preparado para enfrentar al equipo de Diego Simeone. «Sabíamos antes del partido lo que estaba en juego. Si no te motivas para esto, no te motivas para nada. Cuando nos pusimos 1-0 arriba, supe que ganaríamos. Sentí que algo especial se gestaba», añadió.
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Elogios por el ascenso de Lewis-Skelly
Aunque las estrellas veteranas acapararon los titulares, Rice destacó el impacto de Myles Lewis-Skelly. Tras brillar en la 2024-25, el joven ha tenido un papel secundario como lateral izquierdo esta temporada, detrás de Riccardo Calafiori. Sin embargo, al ser titular en el centro del campo por delante de Martín Zubimendi, el jugador de 19 años dio una actuación deslumbrante contra el Atlético.
«Siempre hemos sabido de lo que es capaz Myles», recordó Rice. «El año pasado jugó muchos partidos; en el Bernabéu, con 18 años, frente al Real Madrid, pensé: “Vaya, qué jugador”».
Rice atribuyó su crecimiento al exigente método de Mikel Arteta, sobre todo al pedirle que jugara en una posición nueva. «El entrenador ha sido duro con él —explicó—. Él ha mantenido la cabeza baja y ha trabajado mucho: llega temprano, va al gimnasio y se esfuerza al máximo. Que lo hayan lanzado a la piscina y haya rendido como lo ha hecho no me sorprende».
La revolución de Arteta continúa
El camino del Arsenal hasta la final de Budapest culmina años de reconstrucción bajo Arteta. Rice afirmó que las decepciones pasadas impulsaron al equipo hacia la élite: «Este club ha avanzado mucho; el entrenador tomó las riendas y seguimos construyendo».
La exigente temporada los ha llevado a competir con fuerza en dos frentes. Rice cree que ahora recogen los frutos de su esfuerzo: «Hemos dado el máximo en la Europa League y la Premier. A un mes del cierre estamos en una buena posición. El domingo es clave», concluyó el ex capitán del West Ham.
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Lidiar con la doble presión
Con la lucha por el título de la Premier League en su punto álgido, los jugadores del Arsenal afrontan una intensa presión para cerrar la temporada con títulos. Compaginar objetivos nacionales y europeos es un desafío, pero la plantilla se mantiene firme. Saka lo subrayó: «Estamos centrados en nuestra tarea, no en los rumores».
«Es imposible estar en esta posición y no sentir presión», señaló Saka tras su heroica actuación que dio la victoria al equipo. «Ahora estamos en la final de la Champions League y luchamos por la Premier League, así que la gente hablará y criticará. Debemos ignorarlo y hacer nuestro trabajo. Lo hemos hecho y es un paso más hacia adelante».