¡Caos en el Old Firm! La policía separa a los aficionados del Celtic y del Rangers tras una fea invasión del campo que empaña el partido de cuartos de final de la Copa de Escocia
Disturbios tras el partido en Ibrox
Según informó la BBC, la inmensa tensión de los cuartos de final de la Copa de Escocia estalló de forma dramática inmediatamente después del pitido final. El Celtic se aseguró la victoria por 4-2 en los penaltis, tras terminar el partido en empate a 0-0 al final del tiempo reglamentario y la prórroga, lo que provocó que sus eufóricos seguidores invadieran el sagrado césped de Ibrox en una celebración desenfrenada.
Sin embargo, estas escenas de alegría se tornaron rápidamente en algo increíblemente desagradable cuando los furiosos aficionados del Rangers rompieron las barreras para enfrentarse a sus acérrimos rivales. Se lanzaron bengalas al aire, creando un ambiente altamente tóxico que obligó a la policía y a los encargados de seguridad a formar urgentemente una barrera humana entre los dos grupos antes de que el caos y el desorden finalmente se calmaran.
Devolución de asignaciones fuera de sede
Este partido tan esperado fue especialmente significativo, ya que fue la primera vez desde 2018 que los aficionados del Celtic recibieron la asignación completa de la tribuna Broomloan. Aproximadamente 7500 aficionados visitantes asistieron al partido, una medida destinada a restaurar el ambiente tradicionalmente intenso del famoso derbi.
Durante varios años, las asignaciones para los visitantes en ambos estadios habían fluctuado drásticamente, reduciéndose a menudo a menos de 1000 asientos o eliminándose por completo. La ministra de Víctimas y Seguridad Comunitaria de Escocia, Siobhan Brown, calificó de «inaceptable» el caos que se produjo tras el partido de copa del domingo.
Añadió: «Es especialmente preocupante el uso imprudente de pirotecnia, que podría haber causado lesiones graves».
La SFA inicia una investigación oficial.
La Asociación Escocesa de Fútbol también ha emitido un comunicado en el que se lee: «La Asociación Escocesa de Fútbol condena el comportamiento de los aficionados que invadieron el terreno de juego tras el partido de cuartos de final de la Scottish Gas Scottish Cup disputado hoy en el estadio Ibrox. Se llevará a cabo una investigación de inmediato, de conformidad con el Protocolo del Panel Judicial».
Los directivos reaccionan ante el caos.
El entrenador del Celtic, Martin O'Neill, reflexionó sobre las escenas violentas durante una entrevista posterior al partido y dijo: «Me estás haciendo muchas preguntas políticas en este momento en el que me encuentro eufórico. Los aficionados se han desbordado, ha habido grandes escenas al final, por todas partes. No lo estoy restando importancia en absoluto, lo pensaré y te lo diré a su debido tiempo».
Por el contrario, el entrenador del Rangers, Danny Rohl, afirmó que se había perdido en gran medida los enfrentamientos agresivos que empañaron el final del agotador encuentro. En declaraciones a Premier Sports poco después de que se despejara el campo, explicó su rápida salida del banquillo y su falta de visibilidad con respecto a la invasión del campo, señalando simplemente: «No estoy seguro de lo que pasó al final, yo estaba en el túnel».
