El portero de 34 años fue campeón y descendió con sus dos equipos en una misma temporada.
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¡Campeón y descendido en una misma temporada! Curiosidad sobre Marc-André ter Stegen: su futuro en el FC Barcelona es incierto
Ter Stegen sigue cedido por el Barcelona al Girona hasta finales de junio. El Barça ya se aseguró la Liga hace semanas, mientras que el Girona descendió tras empatar 1-1 con el Elche.
Sin embargo, el internacional alemán no es responsable directo del descenso: desde su llegada solo jugó dos partidos, el 1-1 contra el Getafe y la derrota 0-1 ante el Oviedo. Una lesión en el muslo le marginó el resto de la temporada y le excluyó del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Marc-André ter Stegen se enfrenta a un futuro incierto
Antes de su cesión, ter Stegen ya había estado de baja entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025 por la rotura del tendón rotuliano y problemas de espalda. Su futuro es incierto. Aunque su contrato con el Barcelona dura hasta 2028, se cree que no seguirá en el club, pues perdió la titularidad ante Joan García.
Mundo Deportivo lo llama «patata caliente»: su traspaso es complicado por su alto salario, sus lesiones y su edad. Todo indica que su futuro no se resolverá pronto, pues el portero prefiere quedarse en Barcelona.
La carrera de Marc-André ter Stegen en el FC Barcelona en cifras
Intervenciones 423 Partidos sin encajar goles 176 Goles encajados 416 Títulos 16