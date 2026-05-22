El viernes, el emblemático jugador del 1. FC Köln anunció su retiro en Instagram. Hace poco ganó con su club formador, el Gornik Zabrze, la ansiada Copa de Polonia y ahora es propietario del club, por lo que su despedida era previsible.
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Campeón del mundo, ídolo del público, leyenda: Lukas Podolski pone fin a su carrera
«Se cierra un capítulo y comienza una nueva era», escribió Podolski, quien desde 2021 juega en el Gornik Zabrze polaco. El sábado, tras el partido en casa contra el Radomiak Radom, colgará las botas; el jueves se convirtió en propietario del club.
En un vídeo, el ídolo repasa su carrera: recoge las camisetas de sus clubes, se toma un té y concluye: «Bueno, se acabó la jornada». El Gornik Zabrze le agradeció y le deseó éxito en su nuevo rol.
El delantero, ídolo de la afición por su pierna izquierda y su descaro, cierra una carrera de éxitos. Con la selección alemana ganó el Mundial de Brasil 2014 y, tres años después, se despidió tras 130 partidos y 49 goles, quedando como el tercer máximo goleador de la DFB, por detrás de Miroslav Klose (71) y Gerd Müller (68).
Podolski cumple un último gran sueño poco antes de retirarse
Podolski se formó en las categorías inferiores del 1. FC Köln y debutó como profesional en 2003. En la Bundesliga también jugó en el Bayern, con el que ganó el doblete en 2008. En el extranjero, este zurdo militó en el Arsenal, el Inter de Milán, el Galatasaray, el Vissel Kobe y, de nuevo en Turquía, en el Antalyaspor, antes de retirarse en Polonia.
Poco antes de retirarse, cumplió otra misión. Tras cinco años en el Górnik Zabrze, el ex campeón del mundo celebró con el club de su corazón un ansiado título en la final de la Copa. Con este triunfo, Podolski, nacido en Gliwice, cerca de Zabrze, conquistó la Copa en cinco países: Alemania, Inglaterra, Turquía, Japón y Polonia.
«El plan era que esta fuera mi última temporada, porque sé lo mucho que me cuesta a mí y lo mucho que le cuesta a mi familia, que a menudo queda en un segundo plano», declaró Podolski tras el triunfo en la Copa. Además, el «chico de Colonia» ya se ha abierto camino como empresario con una cadena de kebabs y una heladería.