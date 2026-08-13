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Newcastle 26/27 Home kit 1adidas
Renuka Odedra

Traducido por

Camiseta del Newcastle United 2026-27: nueva equipación local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

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Newcastle United Women

Todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Newcastle United para la temporada 2026-27.

Las equipaciones adidas del Newcastle United para la temporada 2026-27 apuntan a ser algunos de los diseños más comentados de los últimos años. Dejando atrás los sencillos looks de herencia de su reencuentro inicial con adidas, la próxima colección introduce apuestas de diseño audaces, profundos homenajes arquitectónicos a Tyneside y el esperado regreso de elementos icónicos del club.

GOAL repasa todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Newcastle United para 2026-27, incluidas las fechas de lanzamiento, el precio, la inspiración detrás del diseño y dónde pueden comprarlas los aficionados.

  • Newcastle 26/27 Home kit 2adidas

    Equipación local del Newcastle United 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La equipación de local del Newcastle United para la temporada 2026-27 reimagina las clásicas franjas del club, al introducir un patrón atrevido e interrumpido y un enérgico toque de color para ofrecer una nueva interpretación de la tradición.

    El diseño mira al futuro y es progresista, con las redefinidas franjas en blanco y negro combinadas con llamativos detalles en azul alrededor del cuello redondo y de las tres franjas de adidas.  La simbólica iconografía de la urraca del club está estampada en la nuca de la camiseta.

    La equipación ya está disponible para su compra, con la camiseta réplica para adulto a partir de unas 80 £ y la versión auténtica de jugador desde 110 £.



  • Newcastle 2026-27 away kit - closer lookNewcastle United FC

    Segunda equipación del Newcastle United 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    El Newcastle United lucirá una equipación azul marino como visitante en la próxima campaña 2026-27. La camiseta de cuello en V presenta un gráfico con la iconografía del castillo del club sobre la base en «night navy», inspirado en la orgullosa historia e identidad de la ciudad. Esto también se refleja en el uso de un escudo vintage del club inspirado en el que se utilizó en los años 70 y 80, así como en una urraca en el cuello. 



  • Newcastle 2026-27 third kitNewcastle United FC

    Tercera equipación del Newcastle United 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La tercera equipación del Newcastle United para la temporada 2026-27 presenta un diseño moderno y minimalista, articulado en torno a un tono pastel claro designado oficialmente como "Fresh Lilac" (o Powder Plum). La camiseta, de líneas limpias, prescinde de patrones gráficos recargados y combina su base en púrpura claro con acentos en púrpura oscuro que contrastan en el cuello de pico, los puños de las mangas, las tres franjas de adidas y un escudo monocromo del club. La equipación se completa con pantalones cortos en púrpura oscuro, medias lilas y un emblemático símbolo de la urraca estampado en la parte trasera del cuello.


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