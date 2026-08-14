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Man Utd 2026-27 home kitadidas
Angelica Daujotas

Traducido por

Camiseta del Manchester United 2026-27: nueva primera, segunda, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

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Todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Manchester United para la temporada 2026-27.

El Manchester United y adidas han presentado oficialmente la nueva equipación local del club para la temporada 2026-27, recuperando un estilo clásico inspirado en las icónicas camisetas del equipo de la década de 1970.

La nueva camiseta combina elementos retro con tecnología moderna de alto rendimiento, con el regreso del cuello tipo polo, detalles a rayas y sutiles guiños al histórico triunfo doméstico en copa del United en 1977.

GOAL repasa todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Manchester United para 2026-27, incluidas las fechas de lanzamiento, el precio, la inspiración de su diseño y dónde pueden comprarlas los aficionados.

  • Man Utd 2026-27 home kit closeadidas

    Camiseta local del Manchester United 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La nueva equipación local adidas del Manchester United para la temporada 2026-27 se lanzó oficialmente el 14 de mayo de 2026.

    La camiseta local del Manchester United 2026-27 hace que adidas recupere una de las estéticas retro más reconocibles del club.

    Una base roja limpia se combina con un clásico cuello polo y puños de las mangas a rayas, creando un aspecto refinado inspirado en las equipaciones del United de la década de 1970. El diseño hace referencia específicamente a la equipación utilizada durante el triunfo del club en la Domestic Cup de 1977, y 2026 marca el 50 aniversario de ese éxito.

    Las tres franjas blancas de adidas y la marca destacan con nitidez sobre el cuerpo rojo, mientras que los detalles en negro se integran de forma sutil en toda la camiseta para mantener la paleta de colores tradicional del club.

    Una de las incorporaciones más destacadas es el distintivo “United” situado en la parte trasera del cuello, reforzando la identidad y la herencia del club.


  • Manchester United 26-27 away kit adidas

    Segunda equipación del Manchester United 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La segunda equipación del Manchester United para la temporada 2026=27 recupera una de las identidades más icónicas del club como visitante desde una perspectiva moderna. Con una llamativa base azul royal, la camiseta combina elementos reconocibles con texturas refinadas y detalles sutiles, dando lugar a un diseño cuidado y actual, sin perder la claridad y la personalidad que desde hace tiempo se asocian al Manchester United lejos de casa.

    Un elemento central de la camiseta es el gráfico de franjas tonales integrado en todo el tejido, que aporta profundidad y dinamismo al diseño al tiempo que hace referencia a las históricas equipaciones azules de visitante del club. Los detalles en rojo y blanco enmarcan el conjunto en el cuello de pico y en los puños de las mangas, creando un marcado contraste sobre la base azul intensa y manteniéndose fieles a la identidad principal del Manchester United.


  • Man utd 26-27 third kit adidas

    Tercera equipación del Manchester United 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La tercera equipación del Manchester United para la temporada 2026-27 presenta un diseño inspirado en la cultura juvenil, las instituciones comunitarias y el espíritu creativo que han marcado a generaciones en todo el Gran Mánchester. Sobre una base marfil, la camiseta se inspira en la rica identidad cultural de la ciudad, reuniendo referencias a su legado y una confección moderna en un mismo diseño.

    Un gráfico floral exclusivo recorre la camiseta, con ilustraciones de rosas dibujadas a mano integradas directamente en el tejido. Inspirado en obras de arte presentes en espacios comunitarios e instituciones culturales de todo Mánchester, incluido el Salford Lads and Girls Club, el patrón aporta una sutil profundidad a la camiseta al tiempo que crea una identidad visual distintiva arraigada en la ciudad.

    Los detalles en granate intenso aparecen en el logo de adidas, en la ejecución del escudo del diablo del club, así como en el cuello y los remates de las mangas, inspirándose en la arquitectura de ladrillo rojo que caracteriza muchos de los edificios históricos de Mánchester. Los acentos verdes en contraste figuran en las tres franjas de adidas, en referencia a las características puertas verdes que se encuentran por toda la ciudad, incluidas las del emblemático Salford Lads and Girls Club.


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