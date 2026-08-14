La nueva equipación local adidas del Manchester United para la temporada 2026-27 se lanzó oficialmente el 14 de mayo de 2026.

La camiseta local del Manchester United 2026-27 hace que adidas recupere una de las estéticas retro más reconocibles del club.

Una base roja limpia se combina con un clásico cuello polo y puños de las mangas a rayas, creando un aspecto refinado inspirado en las equipaciones del United de la década de 1970. El diseño hace referencia específicamente a la equipación utilizada durante el triunfo del club en la Domestic Cup de 1977, y 2026 marca el 50 aniversario de ese éxito.

Las tres franjas blancas de adidas y la marca destacan con nitidez sobre el cuerpo rojo, mientras que los detalles en negro se integran de forma sutil en toda la camiseta para mantener la paleta de colores tradicional del club.

Una de las incorporaciones más destacadas es el distintivo “United” situado en la parte trasera del cuello, reforzando la identidad y la herencia del club.



