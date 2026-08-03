Camiseta del Manchester City 2026-27: nueva equipación local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

El tema principal que conecta la colección de equipaciones del Manchester City para 2026-27 es «Not Your Typical City». PUMA y el club están utilizando este lema de campaña para desafiar los diseños de equipaciones tradicionales y estáticos, y celebrar una cultura de evolución constante, ambición incansable y una forma diferente de hacer las cosas.
Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber sobre la equipación local del Manchester City 2026-27, incluida la fecha de lanzamiento, el precio, las filtraciones y los detalles del diseño.