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Liverpool FC 2026-27 Away kitLiverpool FC
Renuka Odedra

Traducido por

Camiseta del Liverpool 2026-27: nueva equipación local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

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Todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Liverpool para la temporada 2026-27.

El Liverpool ha presentado oficialmente sus equipaciones de local y visitante para 2026-27 tras el reencuentro del club con adidas. La nueva camiseta de local del Liverpool recupera las icónicas tres franjas en Anfield, mientras que la nueva equipación visitante se inspira en modelos memorables de mediados de la década de 1980, con un diseño blanco limpio con detalles en rojo y gris.

GOAL repasa todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Liverpool para 2026-27, incluidas las fechas de lanzamiento, el precio, la inspiración de su diseño y dónde pueden comprarlas los aficionados.

  • Liverpool 2026-27 home kitadidas

    Camiseta local del Liverpool 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La nueva equipación local de adidas del Liverpool para la temporada 2026-27 fue lanzada oficialmente el 19 de mayo de 2026.

    Inspirada en la clásica camiseta local del Liverpool FC de adidas de 1989-91, reconocible al instante por su dinámico patrón geométrico, y utilizada durante una etapa exitosa para el club, cuando el equipo de Kenny Dalglish conquistó el título de liga de 1989/90. El nuevo diseño celebra un periodo definitorio en la historia del club. La base de rojo intenso se realza con un gráfico integral contemporáneo, que reproduce directamente el lenguaje visual del original de finales de los 80, al tiempo que introduce una ejecución más nítida y moderna.

    Los limpios detalles en blanco en el logotipo de adidas, el escudo del club y los ribetes refuerzan la estética clásica, mientras que el estampado integral reinventado canaliza la energía y la actitud de la cultura futbolística de los 80.

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    Segunda equipación del Liverpool 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La segunda equipación del Liverpool para la temporada 2026-27 ha sido presentada oficialmente por adidas, inspirándose en las icónicas camisetas de visitante del club de mediados de los años 80.

    Sobre una base blanca impoluta, la camiseta presenta detalles en rojo y gris, mientras que el regreso del logotipo Trefoil de adidas aparece junto a un escudo retro del Liver bird, manteniendo la estética retro introducida con la nueva colaboración con adidas.

    Un sutil patrón técnico tejido en el tejido está inspirado en las históricas entradas de partidos de Anfield, rindiendo homenaje a generaciones de aficionados del Liverpool.

    Para la rumoreada camiseta de visitante, adidas está combinando el atractivo del streetwear con guiños históricos, sobre todo al sustituir su logotipo estándar de rendimiento por el legendario Trefoil de adidas. Volviendo a una base blanca limpia en lugar de un tono blanquecino, la camiseta presenta logotipos en granate y está rematada con un distintivo ribete a rayas rojas, blancas y grises en el cuello y los puños de las mangas.

  • Tercera equipación del Liverpool 2026-27: fecha de lanzamiento y precio

    La colección se completa con la tercera equipación, que apunta a ser el diseño más abstracto y moderno de las tres. Presenta una base negra lisa, en contraste con un atrevido estampado gráfico ondulado de color granate que envuelve el torso y las mangas. Según las filtraciones, este patrón fluido pretende imitar la imagen dinámica de las icónicas banderas ajedrezadas ondeando en el Kop durante las famosas noches europeas en Anfield.

    Actualmente se espera que la tercera equipación salga a la venta en agosto de 2026.

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