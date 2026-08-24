Camiseta del Bayern de Múnich 2026-27: nueva equipación local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

El Bayern de Múnich ha presentado oficialmente su primera equipación para 2026-27, con Harry Kane al frente del lanzamiento antes de una gran noche europea. Diseñada por Adidas, la nueva camiseta apuesta por la icónica identidad rojiblanca del club, al tiempo que introduce un toque más definido y moderno pensado para el mayor escenario.

Presentada apenas unos días antes de un decisivo duelo de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain, la equipación se presenta como un símbolo de la «confianza» y la «mentalidad ganadora» del Bayern en su búsqueda de más títulos.

Deja que GOAL te explique todo lo que necesitas saber, incluida la fecha de lanzamiento, el precio y los detalles del diseño.